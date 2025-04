Este artículo contiene descripciones gráficas de abuso sexual infantil. Las acusaciones descritas son presentadas por los demandantes y no han sido demostradas. Pero hemos de seguir actualizando cómo avanza el caso que nació cuando un total de cinco ex empleados de la WWE cuyos nombres no han sido revelados demandaron tanto a la compañía como a Vince y Linda McMahon por supuestamente haber sido abusados sexualmente por el ex anunciador Mel Phillips, quien falleció en 2012, y el ex luchador y ex directivo Pat Patterson, que falleció 2020, y no pueden ser juzgados. Sí lo está siendo TKO como empresa propietaria del antaño Imperio McMahon. Las anteriores novedades nos llevaron a las respuestas del ex mandamás y la organización, así como de la actual Secretaria de Educación de Estados Unidos.

► Tres nuevos Ring Boys se unen

Los demandantes ya no son cinco sino ocho; son llamados Ring Boys porque como empleados se ocupaban, entre otras labores, de armar el cuadrilátero en los shows de WWE. Como siempre hasta el momento, conocemos esta nueva información gracias a nuestro compañero Brandon Thurston y POST Wrestling.

Una demanda enmendada presentada este lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland amplió las acusaciones de negligencia contra WWE, Vince McMahon y Linda McMahon. La demanda, que comenzó en octubre pasado, ha sido interpuesta por antiguos «ring boys» (asistentes juveniles en los shows) que permanecen en el anonimato y alegan que los acusados permitieron conscientemente y no denunciaron abusos sexuales cometidos, según los demandantes, por el ex anunciador Mel Phillips y el ex directivo Pat Patterson.

Cada uno de los acusados respondió este mes en los tribunales con el objetivo de que se desestimara el caso por falta de jurisdicción y por no alegar adecuadamente que tuvieran un deber de cuidado hacia los demandantes. WWE también argumentó que la demanda original no establecía que la versión actual de la empresa fuera responsable de los hechos cometidos por su entidad predecesora.

La nueva presentación añade alegaciones detalladas de tres nuevos demandantes, identificados como John Does 6, 7 y 8. La demanda actualizada introduce nuevas acusaciones de abuso sexual infantil contra Phillips y una nueva acusación contra Patterson. Además, los abogados de los demandantes plantean cuestiones que anticipan las defensas legales de los acusados relacionadas con la jurisdicción, el deber de cuidado y la responsabilidad corporativa.

John Doe 6, residente de Misisipi, alega que conoció a Phillips alrededor de 1988, cuando tenía 11 o 12 años. Tras un show local de WWF el 14 de julio de 1989, se le indicó que debía quedarse en la habitación de hotel de Patterson, mientras que otros menores de edad se alojaban en la de Phillips. En la habitación de Patterson, Doe 6 alega que se le dio alcohol, que Patterson puso pornografía en la televisión, y que lo obligó a practicarle sexo oral y a recibirlo por parte de él.

En un esfuerzo por apoyar su afirmación de que los McMahon tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento del abuso, los ring boys detallan una serie de ocasiones en las que interactuaron con o estuvieron en presencia de Vince y Linda McMahon.

Las solicitudes de comentarios enviadas por POST Wrestling a los representantes de cada uno de los acusados no fueron respondidas de inmediato.

En un incidente separado, en un vestuario de WWF en Maine, Doe 6 afirma que fue agarrado por la entrepierna por el luchador Koko B. Ware, con muchos otros testigos presentes, incluyendo a Phillips, Patterson, el miembro del equipo de anillo y más tarde anunciador de ring Tony Chimel, y el árbitro Danny Davis.

«Delante de todos los demás en la habitación, Koko B. Ware le dijo a John Doe 6 que se pusiera contra la pared [sic], empujó la cabeza de John Doe 6 contra la pared [sic], lo registró y luego le agarró la entrepierna.»

Un mensaje enviado por POST a un número de teléfono que se cree pertenece a Ware, cuyo verdadero nombre es James Ware, solicitando un comentario para este informe, no recibió respuesta inmediata.

La demanda actualizada establece que la mayoría de las personas en la habitación se rieron, excepto Chimel, quien «dijo algo como, ‘no hagas eso, déjalo ir’». Según la demanda, Chimel más tarde le dijo a Doe 6 que no debería estar en el equipo de anillo y que debería escapar.

La demanda identifica varios posibles testigos, incluyendo a la ex Directora de Relaciones Comunitarias Sue Aitchison, quien trabajó para la compañía durante décadas hasta su partida el año pasado. Según la demanda, John Doe 6 alega que, durante otro evento de WWF, él estaba luchando en el ring cuando Shane McMahon, quien también era un adolescente en ese entonces, sufrió accidentalmente una lesión en el brazo. El incidente fue presenciado supuestamente por Aitchison, el eventual árbitro de WWE Mike Chioda y Chimel.

La demanda no explica claramente el punto, pero es posible que el incidente se cite para respaldar la afirmación de que Vince y Linda McMahon estaban al tanto de que los chicos menores de edad trabajaban en el equipo de ring, ya que su propio hijo se lesionó mientras luchaba informalmente con un ring boy.

John Doe 6 alega que viajó con Phillips a aproximadamente 10 eventos de WWE entre 1988 y 1992, incluyendo WrestleMania V en Atlantic City el 2 de abril de 1989. La demanda enmendada incluye fotografías que supuestamente muestran a Doe 6 en la audiencia durante el evento principal de la noche entre Hulk Hogan y «Macho Man» Randy Savage. Las caras de Doe 6 y otros demandantes están redactadas en las imágenes para proteger sus identidades.

Una orden judicial anterior en el caso permite que los acusados conozcan las identidades de todos los demandantes, incluyendo aquellos añadidos a través de las enmiendas, para asegurarse de que puedan defenderse adecuadamente. Sin embargo, la orden prohíbe la divulgación pública de las identidades de los demandantes y prohíbe a los acusados compartir esa información con otros.

Doe 6 también alega que Phillips lo abusó sexualmente después de un evento de WWF el 21 de julio de 1992 en Portland, Maine.

Es importante destacar que esta fecha es posterior a la salida reportada de Phillips de WWF alrededor de marzo de 1992. Hemos contactado al bufete de abogados de los demandantes para solicitar aclaración sobre este detalle y actualizaremos si responden.

Otro nuevo demandante, identificado como John Doe 7, afirma que tenía alrededor de 14 o 15 años cuando conoció a Mel Phillips en Filadelfia en 1974, el primer encuentro con Phillips alegado por los demandantes en esta demanda.

Doe 7 alega que fue abusado sexualmente por Phillips mientras trabajaba como ring boy en eventos de WWF, incluyendo en habitaciones de hotel en Baltimore, Maryland, donde Phillips le dio alcohol. La demanda detalla cómo Doe 7 fue presuntamente abusado sexualmente por Phillips, lo que incluye alegaciones de sexo oral forzado.

El hecho de que parte del abuso haya ocurrido en Maryland es clave para el caso de los demandantes. En la mayoría de las otras jurisdicciones, los plazos de prescripción harían que estas alegaciones fueran difíciles o imposibles de perseguir. Maryland estableció una nueva ley en años recientes, la Ley de Víctimas Infantiles de 2023, que eliminó todos los límites de tiempo para las víctimas de abuso sexual infantil, permitiéndoles presentar reclamaciones civiles contra los perpetradores o aquellos que supuestamente son responsables del abuso. La Corte Suprema del estado ratificó la ley a principios de este año, permitiendo que este y otros casos avancen.

Cada uno de los cinco demandantes iniciales alegó haber sido abusado sexualmente por Phillips cuando eran menores de edad.

La demanda reconoce que Vince McMahon era comentarista en el momento en que Doe 7 fue presuntamente abusado. Vincent J. McMahon aún estaba a cargo de la compañía de lucha en ese momento. No obstante, se alega que el joven McMahon todavía tenía responsabilidades de liderazgo.

El joven Vince McMahon «actuó y fue tratado por otros como el jefe de facto de la WWE, especialmente cuando estaba presente en los shows de la WWE«, afirmó el abogado de los demandantes.

Doe 7 también afirma que fue abusado por Phillips fuera de los eventos de WWF, en la Philadelphia Police Athletic League y en una iglesia en West Philadelphia. Según la demanda, Phillips a veces grababa el abuso con una cámara de video.

El tercer nuevo demandante, John Doe 8, afirma que conoció a Phillips cuando tenía alrededor de 15 años, en 1982, en Baltimore, mientras trabajaba en las concesiones en el Baltimore Civic Center.

Doe 8, que ahora es ciudadano de Nevada, afirma que Phillips le pidió que fuera a un show de WWF alrededor del 13 de marzo de 1982. En ese evento, Doe 8 y otro ring boy recibieron marihuana.

Antes de otro evento de WWF en Baltimore el 10 de abril de 1982, Doe 8 alega que Phillips lo abusó sexualmente a él y a otro ring boy menor de edad en un hotel. En la habitación de Phillips, Doe 8 alega que el anunciante les dijo a los chicos que se desvistieran. Mientras solo llevaban puestos los calzoncillos, Phillips presuntamente puso los “pies de los chicos en su pene para comparar tamaños. Phillips estaba excitado.” Además, se alega que Phillips ofreció a los chicos cocaína y pastillas.

Recientemente, también se han añadido comentarios de Gerard Millette, un ex ring boy, a la demanda actualizada. Millette defiende a Phillips y no cree que haya abusado de los demandantes. Sin embargo, los abogados de los demandantes citan sus declaraciones para supuestamente apoyar sus alegaciones. Se mencionan los comentarios de Millette, señalando que había un conocimiento generalizado sobre la fetichismo de pies de Phillips y que él solía estar alrededor de niños.

El nuevo demandante alega que recibió pagos en efectivo por trabajar en el evento. Además de añadir nuevos demandantes, la presentación actualizada indica que cada uno recibió algún tipo de compensación por sus servicios, ya sea pagos en efectivo, comida o alojamiento proporcionados por WWF.

Este detalle es otro elemento importante para el caso de los demandantes. Al establecer que los chicos del ring recibieron una compensación, incluso informal, la demanda intenta demostrar que la empresa y sus ejecutivos tenían un deber de cuidado hacia ellos. La compensación, junto con las alegaciones de supervisión y organización de viajes, se cita como prueba de que los miembros menores de edad del equipo del ring no eran solo voluntarios o espectadores independientes, sino personas de las que WWF era responsable.