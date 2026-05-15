Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026

TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a Cedric Alexander ganar el Campeonato de la División X.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 14 de mayo vimos:

BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed (**) SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro (***) Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) (** 3/4) CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1] (**** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026

TNA se presentará este jueves 21 de mayo en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 3,849 aficionados.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin

Mike Santana (c) vs. Steve Maclin CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. luchador por determinar