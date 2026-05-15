Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026

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TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a Cedric Alexander ganar el Campeonato de la División X.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 14 de mayo vimos:

  1. BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed (**)
  2. SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro (***)
  3. Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) (** 3/4)
  4. CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1] (**** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026

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TNA se presentará este jueves 21 de mayo en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 3,849 aficionados.

  • CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) vs. luchador por determinar
Información del Evento
Fecha Jueves 21 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede Sacramento Memorial Auditorium, Sacramento, California
Capacidad  3,849 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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