Rating WWE NXT 12 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 12 de mayo de 2026 registró una disminución en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el debut de Naraku en NXT.

Las luchas presentadas fueron:

Tatum Paxley y Lizzy Rain vencieron a Nikkita Lyons y Zaria (****) Naraku venció a Lince Dorado (**** 1/2) Uriah Connors, Charlie Dempsey y Channing ‘Stacks’ Lorenzo vencieron a EK Prosper, Tate Wilder y ‘Super’ Sean Legacy (*** 1/2) Jackson Drake venció a ‘Supernova 11’ Noam Dar (****) Kelani Jordan venció a Kendal Grey (*** 1/2)

► Audiencia WWE NXT 12 de mayo 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 498.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 641.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,06, en esta ocasión por debajo del 0,11 de la semana pasada.

Esta fue la audiencia y el rating demográfico clave más bajos jamás registrados para un programa de NXT en su horario habitual en la historia de NXT.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 13 de mayo del año 2025 alcanzó 664.000 espectadores, con un rating de 0,15 mientras que el 14 de mayo del año 2024 atrajo 567.000 espectadores y un rating de 0.18 en USA Network.

El episodio de NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.