WWE Raw 4 de mayo 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 4 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.7 millones de visualizaciones.

Las luchas presentadas fueron:

JD McDonagh venció a Finn Balor (** 1/2) Rusev y Ethan Page vencieron a Penta y Je’Von Evans (***) Joe Hendry venció por DQ a Austin Theory (* 1/2) Oba Femi venció a Otis (* 1/2) Los Americanos Hermanos vencieron a Los Americanos (** 1/2)

Rating WWE Raw 4 mayo 2026

► Audiencia WWE Raw 4 de mayo 2026

El episodio registró 2.7 millones de visualizaciones globales, por debajo respecto a los 2.8 millones totales de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 4.600.000 horas de visualización a nivel mundial, descenso con respecto a las 5.200.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 7 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 8 en Estados Unidos, 8 en Reino Unido, 6 en Canadá y 6 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 7 dentro del top 10 global de Netflix, bajando desde el puesto número 6 que ocupó la semana anterior.