Mark Davis defenderá el Campeonato Nacional AEW ante Xelhua en ROH Supercard of Honor 2026

Mark Davis tendrá su primera defensa como Campeón Nacional AEW este viernes 15 de mayo en ROH Supercard of Honor 2026, donde enfrentará al mexicano Xelhua.

El integrante de Aussie Open conquistó el campeonato hace apenas unos días tras derrotar a “Jungle” Jack Perry en AEW Collision: Fairway To Hell, por lo que buscará consolidar su reinado frente a una de las jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Xelhua tendrá una gran oportunidad internacional

El luchador poblano de 22 años se ha convertido en uno de los nombres más llamativos del CMLL gracias a su estilo técnico y de llaveo. Conocido como el “Gigante de Obsidiana”, Xelhua ha sido entrenado por figuras como Último Guerrero y Volador Jr.

Xelhua ya cuenta con experiencia internacional en ROH y esta será su quinta aparición en la empresa. Además, llega respaldado por importantes logros en México, incluyendo la conquista de la Gran Alternativa 2025 y el Campeonato Barroco de Arena Puebla.

► Mark Davis buscará imponer su poder

El duelo promete un fuerte contraste de estilos, pues Davis basa gran parte de su ofensiva en la fuerza física y los golpes contundentes, mientras que Xelhua destaca por las sumisiones y la lucha clásica mexicana.

Para Davis, esta defensa representa la oportunidad de fortalecer su posición como campeón y continuar el impulso que ha tomado en AEW y ROH durante los últimos meses.

► Cartelera de ROH Supercard of Honor 2026