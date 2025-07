Por primera vez desde Final Battle 2024 el pasado diciembre, ROH tuvo velada especial propia, la decimoctava edición de Supercard of Honor, ocupando el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU).

Todos sus encuentros principales fueron de carácter titular. Por el Campeonato Mundial ROH contendieron Bandido y Konosuke Takeshita, por el equivalente femenil hicieron lo propio Athena y Thunder Rosa, por el Campeonato Mundial de Televisión ROH se midieron Nick Wayne y Titán, por el Campeonato Puro ROH también protagonizaron revancha Lee Moriarty y Blue Panther y por el Campeonato Mundial de Parejas ROH batallaron The Sons of Texas (Dustin Rhodes & Sammy Guevara) contra The Infantry.

Mientras, se definió a una Campeona Mundial de Televisión ROH interina, consecuencia de la baja por lesión de Red Velvet, con Miyu Yamashita, Mina Shirakawa, Yuka Sakazaki y Persephone como aspirantes en lucha a cuatro bandas.

Y además, varias concreciones de última hora. Entre ellas, Hechicero yendo contra Michael Oku y una contienda con 50 mil dólares como premio entre AR Fox, Atlantis Jr., Lee Johnson y Adam Priest.

ROH Supercard of Honor pudo verse en directo vía HonorClub.

[Zero Hour]

[Show principal]

AND STILL ROH World Champion @bandidowrestler!

What a classic World Title match tonight: Bandido vs @Takesoup at #ROHSupercard!@ringofhonor@CMLL_OFICIAL @AEW pic.twitter.com/XbNMTAQqqR