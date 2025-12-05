ROH FINAL BATTLE 2025 .— Bandido sigue firme como el Campeón Mundial ROH, y quiere cerrar 2025 con el título en su poder. Para este Final Battle, se tenía previsto que lo defendiera en un mano a mano con Rush, pero debido a que éste se lesionó de la rodilla, Tony Khan anunció que en vez de buscar sólo un remplazo, seleccionó a cinco: Komander, Hechicero, Sammy Guevara, The Beast Mortos y Blake Christian en un combate en modalidad Survival of the Fittest, el cual será, sin duda alguna, de altísima calidad. La acción de ROH se emite desde el Greater Columbus Convention Center, en Columbus, Ohio.
- ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025 | Resultados en vivo | Bandido vs. Hechicero.
- Resultados ROH on HonorClub (28 de noviembre 2025) | Komander vs. Mansoor.
- Resultados ROH (2 de diciembre 2025) | Persephone vs. Diamanté.
- Resultados ROH on HonorClub (4 de diciembre 2025).
El cartel de ROH Final Battle 2025 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH | SURVIVAL OF THE FITTEST: Bandido (c) vs. Blake Christian vs. The Beast Mortos vs. Sammy Guevara vs. Komander vs. Hechicero.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Persephone.
- CAMPEONATO FEMENIL DE LA TV ROH: Mercedes Moné (c) vs. Red Velvet.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Dalton Castle.
- IRON MAN MATCH DE 30 MINUTOS: Lee Moriarty vs. Nigel McGuinness.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Carlie Bravo y Shawn Dean) (c) vs. SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH (vacante): La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) vs. ‘Dynamite Kid’ Tommy Billington y Adam Priest.
ROH Final Battle 2025