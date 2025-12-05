ROH FINAL BATTLE 2025 .— Bandido sigue firme como el Campeón Mundial ROH, y quiere cerrar 2025 con el título en su poder. Para este Final Battle, se tenía previsto que lo defendiera en un mano a mano con Rush, pero debido a que éste se lesionó de la rodilla, Tony Khan anunció que en vez de buscar sólo un remplazo, seleccionó a cinco: Komander, Hechicero, Sammy Guevara, The Beast Mortos y Blake Christian en un combate en modalidad Survival of the Fittest, el cual será, sin duda alguna, de altísima calidad. La acción de ROH se emite desde el Greater Columbus Convention Center, en Columbus, Ohio.

El cartel de ROH Final Battle 2025 es:

ROH Final Battle 2025