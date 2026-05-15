Aerostar y El Fiscal vs. The Creed Brothers, lucha agregada al cartel de AAA 16 de mayo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 16 de mayo 2026 en el Gimnasio Municipal en San Luis Río Colorado, Sonora, México, arena con capacidad para 1,000 aficionados.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 9 de mayo vimos:

Lince Dorado venció a Octagón Jr. y Cruz del Toro vs. (****) La Catalina venció a Jessy Jackson (***)

► Cartel actualizado Lucha Libre AAA 16 de mayo 2026

Aerostar y El Fiscal buscan defender la lucha libre contra The Creed Brothers después de que estos mostraran su apoyo a “El Original” El Grande Americano.

Este combate forma parte de la rivalidad que se lleva en curso entre “El Original” El Grande Americano y El Grande Americano, los cuales se miden en mano a mano en un combate mascara contra mascara en el evento Noche de Grandes, que se celebrará en la Arena Monterrey el próximo sábado 30 de mayo del año en curso.

Dado que El Grande Americano tiene como compañeros a Rayo y Bravo Americano, “El Original” El Grande Americano, se ha aliado con los Creed Brothers para equiparar las cosas.