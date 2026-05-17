Previo WWE Raw 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day

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Previo WWE Raw 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes en el First Horizon Coliseum, en Greensboro, North Carolina, (anteriormente llamado Greensboro Coliseum Complex), coliseo con capacidad para 22,000 aficionados, y casa de los Greensboro Gargoyles de la ECHL.

► La semana pasada 

Las luchas presentadas fueron:

  1. The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***)
  2.  Je’Von Evans venció a Rusev (***)
  3. Iyo Sky venció a Sol Ruca (*** 1/2)
  4. Oba Femi venció a Angel y Berto (*)
  5. MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)

► Este lunes en WWE Raw

Cobertura y resultados WWE Raw 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day
WWE Raw 18 de mayo 2026.

Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige tendrán su defensa más complicada, que será ante el Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez). Fue el pasado lunes cuando Pérez y Rodríguez llamaron a las campeonas al ring, y mientras hablaban, la Campeona Mundial, Liv Morgan, las atacó a traición. Las tres rudas destruyeron a las campeonas, dejándolas tendidas en la lona. Esta es la segunda defensa de Paige y Brie Bella, quienes capturaron el oro en WrestleMania 42, y apenas fueron bautizadas con el nombre de Scream Mode, con lo que comienzan a verse como una unidad con identidad propia y no solo como una combinación circunstancial. ¿Pero les bastará para superar al Judgment Day y sus ansias de capturar todo el oro?

Adam Pearce anunció que el reto abierto de Oba Femi continúa esta noche, a pesar de que, según reveló el propio Gerente General, nadie en el elenco está dispuesto a aceptarlo voluntariamente. La semana pasada Femi resolvió ese problema de la forma más brutal posible: fue al backstage y arrastró a Los Garza hasta el ring, donde los destruyó en un santiamén. Con SNME a cinco días y Femi sin una rivalidad formal establecida, es posible que alguien con suficiente nombre responda al desafío y arranque la historia que la empresa tiene pensada para el gigante nigeriano.

El pasado Raw terminó con Jacob Fatu aniquilando a Roman Reigns y a los Usos después de que el OTC insistiera en que Fatu cumpliera su parte del trato y lo reconociera o sería expulsado de WWE. La situación disciplinaria de Fatu sigue sin resolverse. ¿Veremos qué decide Adam Pearce hacer con el incontrolable samoano?

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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