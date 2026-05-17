El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en el First Horizon Coliseum, en Greensboro, North Carolina, (anteriormente llamado Greensboro Coliseum Complex), coliseo con capacidad para 22,000 aficionados, y casa de los Greensboro Gargoyles de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Street Profits y Joe Hendry vencieron a The Vision (***) Je’Von Evans venció a Rusev (***) Iyo Sky venció a Sol Ruca (*** 1/2) Oba Femi venció a Angel y Berto (*) MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio retuvo ante El Grande Americano Original (*)

► Este lunes en WWE Raw

Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige tendrán su defensa más complicada, que será ante el Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez). Fue el pasado lunes cuando Pérez y Rodríguez llamaron a las campeonas al ring, y mientras hablaban, la Campeona Mundial, Liv Morgan, las atacó a traición. Las tres rudas destruyeron a las campeonas, dejándolas tendidas en la lona. Esta es la segunda defensa de Paige y Brie Bella, quienes capturaron el oro en WrestleMania 42, y apenas fueron bautizadas con el nombre de Scream Mode, con lo que comienzan a verse como una unidad con identidad propia y no solo como una combinación circunstancial. ¿Pero les bastará para superar al Judgment Day y sus ansias de capturar todo el oro?

Adam Pearce anunció que el reto abierto de Oba Femi continúa esta noche, a pesar de que, según reveló el propio Gerente General, nadie en el elenco está dispuesto a aceptarlo voluntariamente. La semana pasada Femi resolvió ese problema de la forma más brutal posible: fue al backstage y arrastró a Los Garza hasta el ring, donde los destruyó en un santiamén. Con SNME a cinco días y Femi sin una rivalidad formal establecida, es posible que alguien con suficiente nombre responda al desafío y arranque la historia que la empresa tiene pensada para el gigante nigeriano.

El pasado Raw terminó con Jacob Fatu aniquilando a Roman Reigns y a los Usos después de que el OTC insistiera en que Fatu cumpliera su parte del trato y lo reconociera o sería expulsado de WWE. La situación disciplinaria de Fatu sigue sin resolverse. ¿Veremos qué decide Adam Pearce hacer con el incontrolable samoano?