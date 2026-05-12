Jacob Fatú no reconoce a Roman Reigns

Después de perder en Backlash, Jacob Fatu tenía una condición clara: reconocer públicamente a Roman Reigns como Jefe Tribal o ser despedido. Sin embargo, el integrante de la familia samoana dejó claro que no pensaba obedecer.

Durante todo el programa de Raw, Jey Uso y Jimmy Uso hablaron sobre la situación familiar e intentaron convencer a Fatu de aceptar la autoridad de Roman para evitar más problemas dentro la familia.

Cuando Roman Reigns apareció acompañado por Jimmy y el público lo recibió con cánticos de “OTC”, la tensión aumentó de inmediato. En backstage, Jey interceptó a Jacob para intentar hacerlo entrar en razón, pero “The Samoan Werewolf” respondió atacándolo brutalmente con headbutts.

Antes de salir al escenario, Fatu dejó clara su postura: “No voy a reconocer a Roman. Él tendrá que obligarme”.

► Jacob Fatu destruyó a Roman Reigns

Fatu llegó al ring y rápidamente inició una brutal pelea contra Roman. Aunque el campeón intentó responder usando una silla metálica, Jacob resistió el castigo y respondió con una superkick y un Tongan Death Grip que mandó a Reigns fuera del cuadrilátero.

► Momentos claves

La pelea continuó por ringside con Fatu lanzando a Roman contra la barricada y las escaleras metálicas. Más adelante, Reigns reaccionó con un Superman Punch, pero Jacob volvió a imponerse aplicándole una poderosa powerbomb sobre la mesa de comentaristas.

Incluso con oficiales y Adam Pearce intentando detenerlo, Fatu continuó atacando al campeón y terminó tomando el Campeonato Mundial Peso Pesado para posar con él en el centro del ring.

Cuando parecía que Jacob finalmente abandonaría el recinto, volvió corriendo hacia ringside y se lanzó sobre Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso, destruyendo la barricada del público con el impacto y dejando a los tres tendidos en el suelo.

► ¿Qué pasará ahora?

El brutal ataque deja entre ver que el odio continúa entre Jacob Fatu y Roman Reigns. Además, Fatu dejó claro que no piensa reconocer a su primo como líder tribal, por lo que la guerra dentro de la familia samoana parece apenas comenzar y Fatu buscará una revancha; sin embargo, habrá que ver qué procede con la clausula de despido.