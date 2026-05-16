Bandido retuvo en Supercard of Honor, pero fue atacado por Swerve Strickland

Bandido volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras mexicanas dentro de la lucha libre internacional luego de retener el Campeonato Mundial ROH en ROH Supercard of Honor ante Blake Christian.

El integrante de All Elite Wrestling salió victorioso después de una intensa defensa titular donde ambos luchadores mostraron velocidad, castigos aéreos y una ofensiva explosiva que mantuvo encendida a la arena durante todo el combate.

Bandido logró mantenerse como campeón tras conectar su 21-Plex y logró imponerse ante Blake Christian, consolidando una nueva defensa exitosa y extendiendo su reinado de 405 días como monarca de ROH.

► Swerve Strickland apareció para lanzar un mensaje brutal

Sin embargo, la celebración duró muy poco. Apenas terminó la lucha, Swerve Strickland apareció sorpresivamente para atacar de manera brutal al campeón mexicano, calentando todavía más la rivalidad entre ambos rumbo a AEW Double or Nothing 2026.

Swerve castigó violentamente a Bandido con una silla frente al público de Supercard of Honor, dejando claro que su intención es llegar completamente dominante al próximo gran evento de AEW.

El ataque rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y elevó todavía más la expectativa para el futuro enfrentamiento entre ambos.

► Bandido sigue consolidándose como figura internacional

La victoria de Bandido representa otro paso importante dentro de su consolidación como una de las principales caras latinas en Ring of Honor y AEW.

El mexicano atraviesa uno de los mejores momentos de toda su carrera, combinando apariciones en ROH, AEW y colaboraciones con el CMLL, mientras continúa creciendo como una figura internacional dentro de la industria.