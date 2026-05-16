Dave Meltzer califica la entrada de Místico con Natalia Jiménez como “la mejor en 10 años”

La noche del viernes 15 de mayo de 2026 quedará grabada en la memoria de los aficionados a la lucha libre mexicana. En una Arena México completamente agotada, Natalia Jiménez interpretó en vivo el icónico tema «Me Muero» durante la entrada de Místico, celebrando los 20 años de la canción que se convirtió en el himno personal del príncipe de plata y oro.

El momento fue tan épico que el periodista Dave Meltzer no dudó en declararlo «la mejor entrada al ring en los últimos diez años».

► El reencuentro que todos esperaban

«Me Muero», lanzada en 2006 por La Quinta Estación (con Natalia Jiménez como vocalista), se transformó rápidamente en la entrada característica de Místico en el CMLL. Esto no se debió, obviamente, a la letra, sino a que la agrupación grabó el video musical con Místico en la Arena México. Por eso terminó sustituyendo a su anterior tema, que también era grandioso: Ameno, de Era.

Veinte años después, la propia Natalia regresó al mismo escenario para cantar en vivo el tema mientras Místico hacía su espectacular aparición con humo, luces y una Arena México que coreaba cada palabra.

Los fans que estuvieron presentes describen el momento como «mágico», uno que ponía «los pelos de punta». La ovación fue ensordecedora. Tras la lucha (donde Místico y sus compañeros de Sky Team vencieron en dos caídas seguidas a Averno, Último Guerrero y Volador Jr.), Natalia incluso dirigió otro coro masivo con el público. Fue, sin exagerar, uno de esos momentos mágicos que solo la lucha libre mexicana puede ofrecer.

► La crítica de Dave Meltzer: el audio oficial arruinó la magia

A pesar del impacto en vivo, Meltzer señaló un detalle que empañó la experiencia para quienes siguieron la función por la transmisión oficial del CMLL (tanto en YouTube como en Fox Sports MX):

Literally the best ring entrance in ten years and they turned down the live crowd audio. You can only fully appreciate it from fan clips. This is another one of those where I wish I was there live. https://t.co/pbLiA7Ad6K — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 16, 2026

«Literalmente la mejor entrada al ring en diez años y cancelaron el audio del público. Sólo se puede apreciar bien este momento con los videos de los fans. Ésta es otra de las funciones donde desearía haber estado en persona».

La producción decidió bajar considerablemente el sonido de la multitud, tomando únicamente el audio del micrófono de Natalia y la música. El resultado: en la transmisión oficial parecía que cada vez que la cantante pedía a los fans que corearan con ella, éstos se quedaban callados. Lo mismo con Místico, que convocaba al canto de manera efusiva, pero la única respuesta era el mutismo generalizado.

Con esto se perdió toda la energía colectiva que hizo único el momento. En cambio, los clips grabados por los aficionados capturan la verdadera dimensión del evento: una Arena México cantando a todo pulmón y una ovación que eriza la piel.

Varios usuarios en X y Reddit coincidieron: «El CMLL siempre ha tenido problemas con la mezcla de audio en sus transmisiones. La mejor forma de vivirlo es con los videos de los fans».

► Un momento histórico para el CMLL

Místico, uno de los ídolos más grandes de la era moderna, volvió a demostrar por qué su entrada sigue siendo una de las más esperadas cada semana en la Catedral de la Lucha Libre. Para los que no pudieron estar ahí o no quedaron satisfechos con la transmisión oficial, los videos de los fans son la mejor opción. Ahí se vive realmente la magia: Natalia cantando con toda el alma, Místico entrando como una estrella y 17 mil voces unidas en un solo coro.