El romance de Cody Rhodes con Layla: «No habría salido con él…»

Layla y Cody Rhodes compartieron elenco en WWE entre 2006 y 2015, cuando la luchadora abandonó la empresa y la industria, un año antes que el actual Campeón WWE. Durante aquellos tiempos mantuvieron una relación sentimental.

► El romance de Cody Rhodes con Layla

Una historia de hace mucho pero que la exgladiadora recordó durante una reciente entrevista con Sportshadow Wrestling, revelando que ya entonces veía que «La Pesadilla Americana» acabaría triunfando a lo grande como Superestrellas WWE:

“Empecé a salir con Cody porque sabía que iba a ser una estrella. Tenía muchos sueños y todo lo que me decía que iba a lograr, lo terminó logrando. Absolutamente veía ese potencial en él. Todo lo que Cody me dijo que iba a hacer en su carrera, lo hizo”.

“Sí, salimos hace mucho tiempo. Cody era todo un caballero y solía ayudarme cargando mis cosas cuando pasábamos por seguridad en los aeropuertos”.

“No habría salido con él si no hubiera visto todo eso que la gente ve ahora mismo”.

Además, la que fuera Campeona WWE y Campeona de las Divas contó una anécdota simpática de su relación:

“Cody exageró un poco. Solo existía un Campeonato Femenil dividido. Michelle McCool tenía una mitad y yo la otra. Recuerdo que una vez Cody metió mi parte del título en su bolso para pasar más rápido por seguridad y todos lo miraban raro cuando vieron que decía ‘mitad del Campeonato Femenil’”.

Layla estuvo casada con el exluchador Ricky Ortiz entre 2015 y 2025. Cody Rhodes está casado con Brandi Rhodes desde 2013.