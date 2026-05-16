CMLL 15 de mayo 2026: Místico y Natalia Jiménez, la apoteosis en la Arena México

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Místico y Natalia Jiménez

La Arena México registró otra fecha de localidades agotadas este viernes, cuando celebraron los veinte años de ‘Me Muerto’, la canción que por mucho tiempo usó Místico como tema de entrada. El año pasado, en Grand Slam Mexico, Tony Khan decidió pagar por los derechos de la canción para usarla en AEW, provocando que el público la coreara en su entrada de su lucha contra MJF, y eso se ha hecho recurrente, así que en este aniversario, el CMLL llevó a Natalia Jiménez en persona para que la interpretara.

1- Pierrothito venció a Pequeno Olímpico and Ultimo Dragoncito

Interesante triangular preliminar con los Pequeños Estrellas. Pierrothito fue el ganador tras derrotar a Pequeño Olímpico, mientras Último Dragoncito estaba fuera del ring.

2- Virus y Cerebro Negro vencieron a Pantera Jr. y Rey Cometa

Buena lucha, técnica y rápido. Virus y Cerebro Negro mostraron su experiencia como pareja ruda, controlando con llaves y dando un buen ritmo para calentar la arena.

3- Skadi y Kira vencieron por descalificación a Keyra y Zeuxis

Lucha intensa y con bastante acción aérea. Las técnicas se impusieron, pero el final por descalificación dejó sabor a revancha. Buen nivel de las amazonas.

4- Mano a mano de maestros: Blue Panther venció a Solar

Hermoso duelo de leyendas lleno de respeto, llaves clásicas y nostalgia. Blue Panther dominó con maestría, ganando con una enredera. Al final levantó el brazo de Solar en un gran gesto deportivo. Emotivo y bien ejecutado.

5- Don Callis Family (Hechicero, El Clon y Rocky Romero) vencieron a Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Difunto

Lucha de tercias muy dinámica y caótica. Los visitantes impusieron su estilo y química, con Rocky Romero destacando. Buena semifinal que mantuvo alto el ritmo.

6- Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) vencieron a Último Guerrero, Averno y Volador Jr.

El momento de la noche. Entrada histórica de Místico con Natalia Jiménez cantando ‘Me Muero’ en vivo. La Arena México explotó. En el ring, Sky Team fue superior y Místico cerró con La Mística. Tensiones entre los rudos (sobre todo UG) añadieron drama.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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