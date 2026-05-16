CMLL 15 de mayo 2026: Místico y Natalia Jiménez, la apoteosis en la Arena México

La Arena México registró otra fecha de localidades agotadas este viernes, cuando celebraron los veinte años de ‘Me Muerto’, la canción que por mucho tiempo usó Místico como tema de entrada. El año pasado, en Grand Slam Mexico, Tony Khan decidió pagar por los derechos de la canción para usarla en AEW, provocando que el público la coreara en su entrada de su lucha contra MJF, y eso se ha hecho recurrente, así que en este aniversario, el CMLL llevó a Natalia Jiménez en persona para que la interpretara.

Así fue la entrada de Místico junto a Natalia Jiménez en la Arena México con Me Muero pic.twitter.com/v6t152Q7fW — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) May 16, 2026

1- Pierrothito venció a Pequeno Olímpico and Ultimo Dragoncito

Pierrothito es el ganador del Triangular de Pequeños Maestros tras derrotar a Pequeño Olímpico, mientras Último Dragoncito estaba fuera del ring. #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/tzsgEFUveA — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 16, 2026

Interesante triangular preliminar con los Pequeños Estrellas. Pierrothito fue el ganador tras derrotar a Pequeño Olímpico, mientras Último Dragoncito estaba fuera del ring.

2- Virus y Cerebro Negro vencieron a Pantera Jr. y Rey Cometa

Virus y Cerebro Negro Jr. no dejan lugar a dudas en este duelo superando a su contraparte, Rey Cometa y Pantera Jr., en duelo de Maestros y Alumnos.#ViernesEspectacularCMLL

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Buena lucha, técnica y rápido. Virus y Cerebro Negro mostraron su experiencia como pareja ruda, controlando con llaves y dando un buen ritmo para calentar la arena.

3- Skadi y Kira vencieron por descalificación a Keyra y Zeuxis

A Keyra y Zeuxis muy poco les importó la descalificación ante Skadi y Kira, a quien despojaron de su incógnita provocando la sanción de la referí en una noche donde Las Reinas del Strong Style dejaron claro que no tienen límites.#ViernesEspectacularCMLL

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Lucha intensa y con bastante acción aérea. Las técnicas se impusieron, pero el final por descalificación dejó sabor a revancha. Buen nivel de las amazonas.

4- Mano a mano de maestros: Blue Panther venció a Solar

¡Batalla de Maestros! Blue Panther superó a Solar en este mano a mano para festejar el Día del Maestro en una contienda donde dos leyendas de la Lucha Libre Mexicana se entregaron al máximo sobre el cuadrilátero.#ViernesEspectacularCMLL

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Hermoso duelo de leyendas lleno de respeto, llaves clásicas y nostalgia. Blue Panther dominó con maestría, ganando con una enredera. Al final levantó el brazo de Solar en un gran gesto deportivo. Emotivo y bien ejecutado.

5- Don Callis Family (Hechicero, El Clon y Rocky Romero) vencieron a Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Difunto

La Familia de Don Callis, conformada por Hechicero, Rocky Romero y El Clon, ha derrotado al conjunto del CMLL integrado por Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Difunto.#ViernesEspectacularCMLL

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Lucha de tercias muy dinámica y caótica. Los visitantes impusieron su estilo y química, con Rocky Romero destacando. Buena semifinal que mantuvo alto el ritmo.

6- Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) vencieron a Último Guerrero, Averno y Volador Jr.

Los problemas entre Averno y Último Guerrero le complicaron la noche a la tercia ruda completada por Volador Jr. Sus rivales, Místico, Máscara Dorada y Neón, aprovecharon el caos interno y se llevaron la victoria en dos caídas al hilo.#ViernesEspectacularCMLL

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El momento de la noche. Entrada histórica de Místico con Natalia Jiménez cantando ‘Me Muero’ en vivo. La Arena México explotó. En el ring, Sky Team fue superior y Místico cerró con La Mística. Tensiones entre los rudos (sobre todo UG) añadieron drama.