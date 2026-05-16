Will Ospreay quiere el “Me Muero” con Místico en Wembley

Will Ospreay no ocultó su entusiasmo tras ver la espectacular entrada en vivo que tuvo Místico este viernes en la Arena México. La cantante Natalia Jiménez interpretó en vivo el tema Me Muero mientras el icónico luchador mexicano hacía su camino al ring, convirtiendo el momento en el principal de la noche. Ospreay respondió directamente al video con un mensaje: El Aerial Assassin quiere que un momento similar se repita en el icónico estadio de Wembley, sede habitual del evento AEW All In.

I hope I hear this song a Wembley. With a bunch of drunk British fans trying their best to sing along and butchering the words 🤣 We long a singalong https://t.co/iJVjxGACmf — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) May 16, 2026

«Espero escuchar esta canción en Wembley con un montón de fans británicos borrachos intentando cantar lo mejor que puedan y destrozando las letras ¡Queremos un singalong!»

► ¿Por qué ‘Me Muero’ en AEW All In?

Se cumplieron veinte años de la canción que acompaña la entrada de Místico, quien originalmente utilizaba el tema coral Ameno, de la agrupación Era. La interpretación en vivo de Natalia Jiménez y el carisma del príncipe de plata y oro hicieron que la arena explotara.

Para Ospreay, fan confeso de las grandes atmósferas y los coros masivos, ver esa conexión entre público, artista y luchador fue suficiente para imaginar cómo sonaría el mismo tema con 80.000 fans británicos intentando seguir la letra. Los seguidores de Ospreay ya empezaron a bromear en los comentarios:

«Pon las letras en la pantalla con la cabeza de Místico rebotando».

«Enseñaste a Wembley la letra de tu propia canción antes del combate con Jericho… esto lo aprendemos en una semana».

«Cuando ganes el título mundial en All In, esto va a pasar sí o sí».

Así fue la entrada de Místico junto a Natalia Jiménez en la Arena México con Me Muero pic.twitter.com/v6t152Q7fW — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) May 16, 2026

Will Ospreay ha sido, en cada evento ALL IN en Wembley, el luchador más esperado, pues es la estrella británica más grande con la que cuenta AEW. Es por ello que su comentario es tomado como broma, sino como invitación a que AEW y los fans tomen nota.

¿Veremos a Místico y a Natalia Jiménez en vivo en Wembley? Ospreay ya plantó la semilla.