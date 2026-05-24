WWE completa el cartel de Clash In Italy

Poco peso en el devenir de WWE tuvo ayer Saturday Night’s Main Event LXIV, con tres defensas titulares de previsible resultado. Y es que si algo sustancioso pudo sacarse del especial televisivo, fueron sus anuncios de cara a Clash In Italy.

Uno, fruto directo de la controversial resolución del duelo no titular entre Becky Lynch y Sol Ruca. Como ya comentamos, Lynch se las ingenió para que Ruca aplicara por error su Sol Snatcher sobre la réferi Jessika Carr, provocando así que la californiana fuese descalificada. Sin embargo, durante un segmento a posteriori, Nick Aldis informó a Lynch que su pillería no quedaría impune: en Clash In Italy tendrá que vérselas de nuevo con Ruca, y esta vez por su Campeonato Intercontinental WWE; segunda defensa desde que volviera a conquistar la presea en WrestleMania 42.

El otro, ya dispuesto días atrás cuando Brock Lesnar reapareció por WWE en el más reciente episodio de Raw atacando a Oba Femi, contra el que cayó en WrestleMania 42. Lesnar, se confirma ya, no colgó las botas aquel domingo, pues tendrá un segundo duelo contra Femi en Clash In Italy. Según comentó Michael Cole, este próximo lunes en Raw Femi firmará el contrato para la revancha.

► Clash In Italy: cartel final

He aquí el menú aparentemente íntegro que presenta Clash In Italy, a celebrarse el 31 de mayo desde la Inalpi Arena de Turín (Italia).