AEW Dynamite: Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW ante ‘Speedball’ Mike Bailey

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AEW Dynamite 20 de mayo 2026.

En una de las mejores luchas del año, Darby Allin logró retener el Campeonato Mundial AEW ante ‘Speedball’ Mike Bailey en un combate que tuvo de todo: velocidad, castigo físico, intervención externa y un final que honró al legado de Sting.

► Momentos clave

'Speedball' Mike Bailey Darby Allin durante AEW Dynamite
‘Speedball’ Mike Bailey Darby Allin en AEW Dynamite del 20 de mayo de 2026

MJF apareció antes de que sonara la campana y se sentó en la mesa de comentaristas, distrayendo al monarca. La campana sonó y Darby Allin recibió un tlariat, luego patadas voladoras desde el esquinero y logró salirse del ring, pero Bailey logró conectarle varias patadas rápidas en el pecho teniéndolo contra las sogas y luego lo sacó del ring con una patada y le cayó encima con un moonsault hacia el frío suelo de ringside.

Bailey arrojó a Darby ontra la barricada de protección y le dio varios puñetazos en la cara. Lo azotó contra el piso y le cayó encima con sus rodillazos en el abdomen. Darby reaccionó jalándolo y luego lo azotó duro de espaldas contra la lona. Darby evitó un doble rodillazo y luego atacó a Bailey con un tremendo Coffin Drop, pero la cuenta llegó solo a dos porque MJF le puso el pie a Speedball sobre las sogas.

Kevin Knight llegó a reclamarle a MJF, quien se hizo el desentendido y siguió comentando la lucha. Speedball luego aplicó una rana a Darby y una rodada a espaldas, pero la cuenta llegó a dos. Speedball le dio una tremenda patada giratoria a la cabeza a Darby y le repitió la dosis, pero Darby logró sobrevivir de manera increíble. Darby recibió una patada en el pecho; luego Mike le cayó encima con doble rodillazo. Speedball le dio una superkick a Darby, lo mandó al esquinero, se lo puso en los hombros, pero con una rodada a espaldas casi gana. Hubo un intercambio de rodadas a espaldas.

Darby Allin conectó a Mike Bailey con un tremendo Scorpion Death Drop. Luego atacó con otro Coffin Drop y le aplicó el Scorpion Deathlock de Sting. Kevin Knight le dio apoyo a Mike Bailey desde el exterior, pero ante la presión de la llave de sumisión, Speedball no tuvo más opción que rendirse.

'Speedball' Mike Bailey Darby Allin durante AEW Dynamite
‘Speedball’ Mike Bailey Darby Allin en AEW Dynamite del 20 de mayo de 2026

 

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