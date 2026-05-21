Thekla sorprende y roba la victoria para Athena y Triangle of Madness

La división femenil de AEW volvió a robarse los reflectores con un intenso choque por equipos en el que Athena unió fuerzas con Thekla, Julia Hart y Skye Blue para enfrentar a Thunder Rosa, Mina Shirakawa y las Brawling Birds, Alex Windsor y Jamie Hayter.

El encuentro estuvo lleno de cambios de ritmo, intervenciones constantes y momentos de caos que terminaron inclinando la balanza para el equipo encabezado por la Campeona Mundial de ROH.

Thunder Rosa y Athena comenzaron el combate con un intercambio muy parejo. Rosa logró tomar ventaja con un springboard crossbody antes de darle el relevo a Alex Windsor, quien castigó con fuerza a Athena.

Más adelante, Mina Shirakawa entró encendida frente a Thekla, conectando un tornillo que provocó la reacción del público. Sin embargo, la situación cambió completamente tras el corte comercial, cuando el combate se salió de control y todas las participantes comenzaron a intervenir.

Thunder Rosa parecía tener dominada a Skye Blue después de un doble pisotón y una dropkick sobre las cuerdas. No obstante, Athena apareció para equilibrar las acciones y posteriormente Mina mandó a la campeona fuera del ring con un DDT.

► Momentos claves

En la recta final, Thekla se dio el relevo a sí misma y abandonó momentáneamente el cuadrilátero, provocando confusión en sus rivales. Las Brawling Birds atacaron a Skye Blue pensando que ella seguía siendo la mujer legal.

Esa distracción fue aprovechada por Thekla, quien sorprendió a Thunder Rosa con niebla negra antes de cubrirla con un paquetito para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Athena y Triangle of Madness se llevaron una victoria importante en una lucha que dejó claro que la alianza entre Thekla, Julia Hart y Skye Blue puede convertirse en una seria amenaza dentro de AEW.