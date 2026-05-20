AEW DYNAMITE 20 DE ABRIL 2026 .— Tras retener ante Sammy Guevara el Campeonato Mundial AEW, Darby Allin anunció que ‘Speedball’ Mike Bailey recibiría la siguiente oportunidad. Allin es un campeón que no elige a sus retadores por conveniencia, sino por respeto al trabajo. Pocas luchas de programa semanal tienen tanto potencial de producir cinco estrellas como ésta. Speedball posee muchos de los mejores movimientos aéreos en AEW, mientras que Allin absorbe daño con una convicción irreal. De ganar Allin, estará listo para la lucha de cabellera contra campeonato ante MJF el próximo domingo en Double or Nothing. ¿Logrará Speedball cambiar la historia? La acción de AEW Dynamite se emite desde la Cross Insurance Arena, en Portland, Maine.

El Campeonato Mundial de Parejas AEW también estará en juego. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) tendrán como retadores a dos integrantes de The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong). Cassidy logró esta lucha tras derrotar a Harwood en el Double Jeopardy Match hace dos semanas.

Mark Briscoe y Tommaso Ciampa se enfrentarán en una lucha sin descalificación. La semana pasada en Collision ambos se enzarzaron en una riña, misma que provocó que esta lucha fuera programada.

El domingo en Double or Nothing, Will Ospreay enfrentará a Samoa Joe en la primera ronda del Torneo de la Fundación Owen Hart. Para esta noche, Joe mandó a Katsuyori Shibata, su aliado en The Opps, para darle a Ospreay una golpiza antes del domingo. Seguramente los Death Riders observarán desde muy cerca.

Athena se unirá al Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) para enfrentar a Thunder Rosa, Mina Shirakawa y las Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor).

En un Eliminator Match, Jon Moxley enfrentará a Kyle O’Reilly. De ganar el miembro de The Conglomeration, Moxley le dará una oportunidad por el Campeonato Continental AEW.

Tendremos también el ya clásico Five Minute Eliminator, combate que ofrecen las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross). El equipo que sobreviva cinco minutos contra ellas recibirá una oportunidad titular. Nadie lo ha conseguido todavía.

Además, Swerve Strickland está de regreso tras semanas en las que envió mensajes acusando a la dirección de AEW de mantenerlo alejado de la TV. Su regreso se dará después de haber atacado brutalmente a Bandido en ROH Supercard of Honor el pasado viernes, aplicándole un Cop Killa sobre una silla de acero. Ambos se enfrentarán el domingo en Double or Nothing en la primera ronda del Torneo de la Fundación Owen Hart.

AEW Dynamite 20 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro