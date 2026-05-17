Darby Allin sobrevive a Sammy Guevara y retiene el Campeonato Mundial AEW

Darby Allin volvió a demostrar por qué es uno de los campeones más resistentes de AEW al superar a Sammy Guevara en un combate sin conteo fuera del ring durante AEW Collision. El retador llevó al límite al monarca en una lucha marcada por vuelos, mesas y castigos extremos.

Desde el inicio, Sammy Guevara mostró agresividad al sacar al campeón del cuadrilátero y preparar una mesa y una escalera para castigar a Darby. El retador incluso se lanzó desde lo alto de la escalera para atravesar al campeón sobre la mesa, tomando el control del encuentro.

Guevara continuó dominando con un intenso castigo físico, incluyendo un Three Amigos y varios intentos de rendición. Aunque Allin buscó responder con el Scorpion Deathlock, el daño acumulado comenzó a pasar factura mientras Sammy seguía castigándolo dentro y fuera del ring.

Sammy conectó un cutter sobre el suelo y posteriormente sorprendió con un Spanish Fly desde la esquina que estuvo cerca de darle el campeonato. Sin embargo, Darby reaccionó con un Coffin Drop desde las cuerdas y un Code Red, aunque el retador logró resistir la cuenta.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Sammy Guevara preparó una nueva mesa fuera del ring e intentó un espectacular 450 Splash. Sin embargo, Darby Allin logró esquivarlo en el último instante. El campeón aprovechó el error para regresar a Sammy al ring y rematarlo con un definitivo Coffin Drop que le permitió retener el Campeonato Mundial AEW.

► ¿Qué pasará ahora?

Luego de la lucha, Darby Allin apenas podía mantenerse en pie mientras celebraba la defensa exitosa del título. Ahora, el campeón deberá enfocarse en sus próximos retos rumbo a AEW Double or Nothing, además de una nueva defensa titular programada para la próxima semana ante Mike Bailey.