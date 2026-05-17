Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS tras una guerra ante Red Velvet

Willow Nightingale consiguió una complicada defensa del Campeonato TBS luego de derrotar a Red Velvet en una lucha cargada de castigo físico, contragolpes y varios momentos de alto impacto.

La campeona tuvo que sobrevivir a una agresiva versión de la monarca de ROH, quien dominó varios pasajes del combate y estuvo cerca de dar la sorpresa.

El combate comenzó con un intenso intercambio de lucha a ras de lona donde Red Velvet tomó el control inicial, atacando constantemente a Nightingale y obligándola a reaccionar.

La acción rápidamente se trasladó fuera del cuadrilátero, donde Velvet intentó aplicar un vertical suplex sobre el suelo. Sin embargo, Willow Nightingale bloqueó la maniobra y respondió con un brutal suplex sobre el piso, provocando una de las reacciones más fuertes del público.

De vuelta en el ring, ambas intercambiaron golpes hasta que Nightingale frenó a su rival con un fuerte antebrazo y posteriormente conectó un airplane spin combinado con Samoan Drop, aunque la cuenta solo llegó a dos segundos.

► Momento clave entre Willow Nightingale y Red Velvet

La retadora aprovechó el momento para aplicar un bulldog y posteriormente un tornado DDT que puso en serios problemas a la monarca.

La recta final estuvo llena de contragolpes. Nightingale conectó un powerslam y un full nelson slam, mientras Velvet respondió con un rodillazo y un O’Connor Roll que estuvo cerca de darle la victoria.

Cuando parecía que Red Velvet podía tomar el control definitivo, Willow Nightingale reaccionó de manera explosiva. La campeona corrió paralelamente a las cuerdas y destruyó a Velvet con un poderoso Pounce que cambió completamente el rumbo de la lucha.

Segundos después, Nightingale remató a su rival con el Babe with the Powerbomb para conseguir la cuenta de tres y retener exitosamente el Campeonato TBS.

► ¿Qué pasará ahora con la Campeona TBS?

Willos sigue reinando con el Campeonato TBS, sumando una victoria más; sin embargo, Red Velvet demostró que es una rival digna y no sería rato verla con una nueva oportunidad.