Darby Allin reta a MJF a lucha de apuestas y enfrentará a Okada por el Campeonato AEW

Darby Allin salió de AEW Dynamite todavía como Campeón Mundial AEW después de una complicada defensa ante Kevin Knight, pero la verdadera tensión comenzó una vez terminado el combate, cuando MJF apareció para reclamar otra oportunidad titular.

El excampeón llegó al ring con micrófono en mano y comenzó atacando verbalmente tanto a la ciudad como al reinado de Darby, asegurando que lo peor de la noche era seguir viendo al campeón como rostro principal de la empresa. Sin rodeos, MJF exigió su revancha por el Campeonato Mundial.

► Darby Allin obliga a MJF a arriesgar el cabello

Darby Allin dejó claro que no le daría otra lucha titular gratis a MJF. El campeón insistió en que, si quería una nueva oportunidad, debía poner algo importante en juego.

MJF primero ofreció su clásica bufanda, pero Darby la rechazó inmediatamente. Después puso sobre la mesa el Dynamite Diamond Ring, aunque nuevamente recibió una negativa. Finalmente, MJF llegó incluso a ofrecer un millón de dólares para asegurar la lucha.

Sin embargo, Darby respondió recordando su pasado antes de llegar a la lucha libre profesional, señalando que hubo un tiempo en el que ni siquiera tenía hogar, por lo que el dinero no representaba nada para él.

Fue entonces cuando el campeón lanzó la propuesta que cambió por completo el segmento: quería el cabello de MJF.

Darby Allin vs MJF.

TITLE VS HAIR AT DOUBLE OR NOTHING. If MJF doesn’t show up for their contract signing next week… he will NEVER get an AEW World title match against Darby. 💀

pic.twitter.com/n8TZ1k1fDP https://t.co/AtWkVCJJeL — Drainmaker (@TheDrainmaker) May 7, 2026

► MJF podría enfrentar una lucha de Cabellera vs Campeonato

Darby Allin exigió que la próxima semana ambos firmaran un contrato para oficializar un combate de Campeonato Mundial vs Cabellera. Además, dejó una advertencia contundente: si MJF no se presenta a la firma, jamás volverá a recibir una oportunidad por el título mundial mientras Darby sea campeón.

MJF evitó responder directamente y decidió retirarse rumbo a backstage sin aceptar oficialmente el reto, dejando en el aire el futuro del posible enfrentamiento.

► Kazuchika Okada aparece para retar a Darby Allin

Cuando parecía que el segmento había terminado, Kazuchika Okada apareció en escena para confrontar directamente al campeón.

El japonés lanzó un reto inmediato por el Campeonato Mundial AEW para la próxima edición de Dynamite. Lejos de dudar, Darby Allin aceptó el combate, dejando pactada una nueva defensa titular antes de resolver definitivamente su situación con MJF.

Con varios frentes abiertos y una rivalidad que rápidamente se vuelve personal, Darby sigue exponiendo su cetro.