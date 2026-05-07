AEW Dynamite: Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW ante Kevin Knigth

La semana pasada, Darby Allin le prometió esta oportunidad titular a Kevin Knight, quien lleva un reinado corto pero impresionante con el Campeonato TNT, Baste decir que lo defendió ante MJF. Ahora tenía ante sí la oportunidad de convertirse en doble campeón.

► Momentos clave

Aunque la lucha comenzó de manera muy técnica, con muchas llaves y agarres, Kevin Knight no quiso darle la mano a Darby Allin. A pesar de ello, siguió con el llaveo. Allin lo atrapó con un candado a la cabeza que mantuvo por cerca de un minuto.

Allin impactó un Coffin Drop tempranero que no condujo a nada. En un juego de cuerdas, ambos chocaron, y de alguna manera eso llevó a que el ritmo subiera. Kevin Knight comenzó a verse más rudo. Después de arrojar a Allin fuera del ring, lo llevó de regreso, azotándolo fuertemente en la lona.

Knight no pudo aplicar un superplex. Allin se le fue encima con patadas de misil. Luego un Code Red para dos segundos. Knight salió del ring y Allin lo siguió con un tope suicida. Allin intentó un Coffin Drop hacia afuera, pero Knigh fue más veloz y lo mandó al piso con una Frankensteiner.

Allin quedó en la mesa de comentaristas. Knight ejecutó un lariat desde el ring, resorteando con las sogas.

Poco después, Knight quería rematar con un lance aéreo. Allin lo atrapó y le aplicó Scorpion Death Drop. Knigh se zafó. Allin se lanzó con Coffin Drop. Knight puso las rodillas.

Allin quedó colgando en una esquina. Knight le conectó patadas Coast to Coast y luego ascendió a las alturas, impactando UFO, aunque se lastimó la rodilla con el impacto. Allin logró romper la cuenta de tres.

Allin logró aplicar un candado invertido estilo guillotina. Knight luego quedó colgando en las cuerdas, y ahí le impactó Coffin Drop. Luego uno más para terminar la lucha.