Mick Foley debutó con AEW en Double or Nothing

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Mick Foley - AEW

Esta noche, el Buy In o Pre Show del PPV AEW Double or Nothing 2026, abrió con Renée Paquette y Mick Foley dándonos la bienvenida.

► Así fue el debut de Mick Foley con AEW

Double Or Nothing Renée Paquette Mick Foley durante AEW Double or Nothing
Double Or Nothing Renée Paquette Mick Foley en AEW Double or Nothing

Mick Foley recordó que hace 15 años tuvo una cena con un fan muy especial, Tony Khan, y que desde ese entonces son amigos.

Y además, anunció que ha firmado contrato con AEW, pues aunque se alejó un poco de la lucha libre profesional, lo que está haciendo la empresa de su amigo Tony le trajo la pasión de nuevo por la lucha libre.

Así anunció también Tony Khan el anuncio de la firma de Mick Foley con AEW:

“¡Él será coanfitrión de The Buy In en AEW Double or Nothing esta noche, y ahora es oficial: el legendario Mick Foley es ALL ELITE!

#AEWDoN ¡AHORA MISMO!”

Así las cosas, veremos a Mick Foley siendo parte de las transmisiones de AEW, como anfitrión y de pronto hasta como comentarista, ya veremos.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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