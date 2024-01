Tras Royal Rumbley, Bayley: «¡Nunca me sentí así!»

No importó nada si durante años la habían odiado, el Universo WWE festejó con Bayley su victoria en el Royal Rumble 2024. «The Role Model» acudió posteriormente a WWE’s The Bump para compartir sus sensaciones ante uno de los mejores momentos de su carrera. Si los fanáticos estaban emocionados, ¿cómo estaba ella?

► Bayley, ganadora del Royal Rumble

«Incomparable. Una sensación incomparable. Creo que cualquiera funcionará. Me golpearon mucho allí, no puedo pensar con claridad, pero me siento increíble. Puede que no pueda pensar con claridad, pero me siento increíble. Sabía que esto iba a suceder. Llamé mi jugada como dijiste. Ustedes vieron todo el paquete que hice antes en SmackDown. Las chicas ganaron los títulos por parejas y yo gané el Royal Rumble. Voy a llevarme el título de Rhea en WrestleMania, blah, blah, blah, blah. (risas) Vamos a celebrar esta noche».

«He estado en algunos (Rumble) de estos ahora, pero este, tengo que decir, fue tan grande. Tuvimos chicas de NXT, teníamos nuevas chicas en Raw y SmackDown que era su primer Rumble o tal vez solo su segundo Rumble. Tuvimos recién llegadas al roster, como Jade, teníamos regresos, como Naomi, teníamos un poco de todo. Así que simplemente me quedé atrás, observé todo, sí, me mantuve alerta, aprendí de todas mis experiencias pasadas, porque me eliminaron cada vez y hice el trabajo.»

