Triple H: «El término ‘puerta prohibida’ es tonto»

Como Mickie James en el pasado, la Campeona Mundial de las Knockouts de TNA, Jordynne Grace, participó en el Royal Rumble 2024. Y no solo estuvo presente para representar a la «Impact Zone» sino que dio una fantástica actuación que, aquí un servidor habla personalmente, hace preguntarse qué éxito podría tener en la WWE.

