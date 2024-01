Hasta horas antes de Royal Rumble 2024 se hablaba de si Brock Lesnar participaría en la batalla real. Finalmente, no lo hizo y WWE llamó a Bron Breakker. De ello informa nuestro compañero Dave Meltzer en la reciente edición del Wrestling Observer Radio.

«Definitivamente fue Bron Breakker. Bron Breakker no estaba programado para el Royal Rumble. Lo llamaron. Necesitaban a alguien para… Brock iba a estar allí impresionando y necesitaban a alguien para llenar esos zapatos. No había muchos chicos a los que le hubieran dado ese lugar.»

En cambio, no existe ninguna información todavía acerca de cuando «The Incarnate Beast» podría volver a la WWE.

Bron Breakker causó un buen impacto en la batalla real de 30 luchadores. Entró como número 20 y a pesar de solo aguantar cinco minutos en el cuadrilátero consiguió eliminar a cuatro de sus oponentes, siendo el gigante Omos uno de ellos. Seguro que sorprendió a los fanáticos que no lo conocían. Y los que sí ya sabían de lo que es capaz el guerrero.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨@bronbreakkerwwe makes an immediate impact in the Men's #RoyalRumble Match! pic.twitter.com/V4kcSs5cQH

— WWE (@WWE) January 28, 2024