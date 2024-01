Brock Lesnar tendría gran lucha ante Gunther en WrestleMania

Hay buenas noticias para los fans de WWE. Brock Lesnar, una de las más destacadas Superestrellas WWE, estaría de regreso a la acción muy pronto. Y volvería para tener una gran lucha en WrestleMania 40.

Así lo informó Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, en donde aseguró que Lesnar podría regresar tan pronto como este lunes en Raw, y que estaría en el Royal Rumble 2024. Estas fueron sus palabras.

► Brock Lesnar: Ya se sabe cuándo regresaría a WWE

«Brock Lesnar estará de vuelta en la televisión de WWE muy pronto, tal vez la próxima semana. Creo que esta no sería la semana ideal para el regreso de Brock Lesnar, considerando que este podría ser uno de los programas con menor audiencia, ya que compitieron con los partidos de fútbol y los premios Emmy.

«Si va a regresar para el Royal Rumble, la próxima semana sería la indicada. Si va a regresar después, podría ser unas semanas más tarde. Presumo que estará en el Rumble y supongo que cualquier ángulo que vaya a hacer se filmaría durante el propio Rumble.

«Estaba pensando en Lesnar contra Gunther. No sé si eso sucederá, pero estaba considerando esa posibilidad. Cody Rhodes no está en la lucha, a menos que vayan a hacer una triple amenaza, pero ya han tenido a Cody y Brock, no van a repetir eso».