Bayley quiere a Rhea Ripley en WrestleMania 40

Durante el episodio de WWE RAW de esta semana Becky Lynch tuvo un cara a cara con Rhea Ripley para avisar a la Campeona Mundial de que quiere demostrar su valía destronándola y ganando por primera vez el título que «Mami» tiene en sus manos. Al mismo tiempo, se vio un video promocional de la rivalidad de Nia Jax con la monarca. Podría suponerse que «The Irresistible Force» será retadora al cinturon en Royal Rumble 2024 mientras que «The Man» tendrá su oportunidad en WrestleMania 40.

► ¿Bayley vs. Rhea Ripley en WrestleMania 40?

Por otro lado, ¿podría darse la situación de que no sean ninguna de las dos las rivales de Rhea en «The Showcase of the Immortals»? Faltando tanto para el Premium Live Event, ¿por qué no? Ahí es donde entra Bayley, quien para un servidor sería la opción más interesante de las tres. No solo para un combate sino para una rivalidad con la campeona. Porque también «The Role Model» quiere dar ese paso y desafiar a «Mami». En televisión no ha pasado nada entre ellas pero se lo dice a The New York Post.

«Si tengo la oportunidad de trabajar con [Rhea] en WrestleMania, sería simplemente un enfrentamiento de ensueño que ni siquiera había considerado antes. Ella es indiscutiblemente intocable. En estos momentos, es la mujer más comentada en la televisión y respalda toda la atención que recibe».

«No es solo cuestión de apariencia, ni simplemente se trata de su físico. Además de formar parte de Damage CTRL, un grupo impresionante, Rhea es excepcionalmente talentosa y eso me frustra. Me pregunto, ‘¿por qué eres tan buena? Eres tan joven‘. Ni siquiera puedo lanzar una drop kick, y ella puede ejecutar una sobre mi cabeza. Las pequeñas cosas que hace y proyecta en la televisión son muy difíciles de lograr, y ella lo hace con facilidad».