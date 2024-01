Matt Riddle aclara: «¿Brock Lesnar le hizo no ganar el Royal Rumble?»

Aunque hace unos días reportamos aquí en SÚPER LUCHAS las declaraciones de la ex Superestrella WWE, Matt Riddle, en donde aseguraba que no ganó el Royal Rumble del año 2022 debido a que Brock Lesnar lo eliminó y decidió que él era quien iba a quedarse con la victoria, luego de que Dave Meltzer negara que esto fuera así, e incluso dijera que Riddle nunca estuvo pensado originalmente para gana el Rumble, el luchador ha retrocedido en sus palabras.

Lo hizo en una reciente entrevista con Kurt Angle para su podcast The Kurt Angle Show, en donde atenuó sus palabras, diciendo que «creía» que le habían dicho que iba a ganar el Royal Rumble de 2022. Estas fueron sus palabras:

► Matt Riddle se clarifica en torno a por qué no ganó el Royal Rumble 2022

«No diría que fue por Brock Lesnar que no gané el Royal Rumble. Pero tampoco que no fue por él que no gané, ¿verdad? Escucha, él no escribe el guion. Cualquiera que haya estado en los vestidores sabe que la gente puede ser muy influyente. Y no voy a decir que me garantizaron la victoria porque cualquiera que haya luchado en WWE sabe que nada está garantizado.

«Tenía un Campeonato de los Estados Unidos que se suponía que debía conservar, lo perdí. Se suponía que Randy Orton y yo nos íbamos a traicionar mutuamente, pero no lo hicimos. Te dicen muchas cosas que no suceden y otras que sí suceden. Pero sí, en algún momento, me dijeron que era posible que ganara el Royal Rumble y que iba a hacer un enfrentamiento triangular con Brock y cosas así.

«Cuando Brock llegó a los vestidores, y Brock es Brock, no tengo resentimientos. Él simplemente hizo el trabajo para Bobby Lashley. Él dice: ‘Oigan, ustedes tienen que hacer negocios por mí. Yo hice un buen trato por Bobby, acepté hacerlo lucir bien, y ahora hagan un buen trato para hacerme lucir bien a mí’.

«Y nosotros dijimos: ‘Está bien, ¿qué vamos a hacer?’, y todos asintieron con la cabeza, y eso fue lo que hicimos. Nos sentamos, y hicimos nuestro trabajo, dejándol

o ganar ese Rumble. Nadie discutió la decisión».