Cualquiera hubiera pensado que Nic Nemeth acabaría su carrera en la WWE pero en septiembre de 2023 fue despedido para sorpresa de todo el mundo. Comenzando 2024, como agente libre, se ha vinculado tanto a NJPW como a TNA. Y de igual manera a su hermano, Ryan Nemeth, luchador de AEW que también se desenvuelve en al escena independiente.

Hablando recientemente en Busted Open Radio, Ryan revelaba que estuvo diciéndole a Nic durante una década que abandonara la que siempre había sido su casa. No podemos decir, al menos un servidor, que nos sorprenda habida cuenta del mucho tiempo que hacía que Dolph Ziggler no tenía verdadero éxito como Superestrella.

► Ryan y Nic Nemeth, reunidos fuera de WWE

«Estoy muy emocionado al respecto. Acabo de tener el recuerdo de cuando a alguien se le hace ese tipo de pregunta y responden, ‘Bueno, tendrás que esperar y ver.’ No puedo hacer eso. No puedo esperar. ¿Hay algo o no lo hay? Le he estado diciendo que deje la WWE por más de una década. Creo que siempre es genial irse y reinventarse o irse y simplemente hacer algo diferente. Estoy emocionado por hacer equipo con él, emocionado por hacer más shows de comedia con él.

«Acabamos de filmar ‘Wanted Man’, que es increíble y está recibiendo una gran respuesta positiva para lanzar su nuevo personaje. Tenemos 3 millones de visitas en plataformas sociales. Estoy tan emocionado por la respuesta positiva. Algunos sitios web de horror están escribiendo sobre ello. Ese tipo de cosas es lo que me emociona y no puedes hacer ese tipo de cosas cuando uno está atrapado en un programa muy intenso de la WWE. Estoy muy emocionado de comenzar a luchar con él, hacer eventos con él y filmar más cosas. Nemeth Bros para siempre, baby».

► Apunte del autor

Cualquiera también hubiera deseado que «The Wanted Man» (es el nuevo apodo de Nic Nemeth) hubiera sido mejor manejado en la WWE. Por otro lado, una vez fuera, sin duda es una magnífica noticia que esté abierto a viajar por el mundo luchando en otras grandes empresas.

Su rivalidad con David Finlay, Campeón Global IWGP, en New Japan, de cara a su combate en The New Beginning in Sapporo, es fantástica. Y lo que pueda surgir a partir de ahí. Por ejemplo, no olvidemos que «The Rebel» es el líder del Bullet Club. O que está rivalizando con la facción United Empire, liderada por Will Ospreay.

Massive matches official for Sapporo! 2/23

Nemeth vs Finlay, Riddle vs Tanahashi

IWGP Global and NJPW World TV Championships on the line! 2/24

SANADA vs Naito, J5G vs LIJ singles showdowns!https://t.co/rmqttlf1hl#njpw #njnbg pic.twitter.com/Qw0MhlTREV — NJPW Global (@njpwglobal) January 9, 2024

Por otro lado, también parece haber comenzado una historia con Moose, el nuevo Campeón Mundial TNA, después de encararse con él después de que este ganara el título en Hard to Kill 2024. ¿Y si Nemeth es el nuevo dueño del cinturón?

Y tenemos que hablar claro de la posibilidad de que Nic Nemeth se una a AEW, donde podría llevar su carrera a nuevas alturas -las posibilidades son infinitas y no faltan las luchas de ensueño que pueden realizarse- así como también impulsar la de su hermano.

Así que, de nuevo, estando fuera de WWE, todo lo que está pasando con Nic Nemeth es magnífico.