Paul Hauser nombre a Matt Cardona y Kota Ibushi en los Emmy

El reconocido actor y comediante estadounidense, Paul Walter Hauser, ganó anoche el premio a mejor actor de reparto en miniserie o telefilme de los Premios Emmy, gracias a su participación con Encerrado con el diablo (Black Bird).

Sin embargo, lo que sorprendió a los fanáticos de la lucha libre, fue el hecho de que Hauser nombró a Kota Ibushi y Matt Cardona durante su discurso de aceptación del premio.

► Paul Walter Hauser luchará ante Matt Cardona

Y es que, además, hizo varias referencias a la lucha libre. Mencionó que estaba próximo a vencer a Matt Cardona, saludó a Kota Ibushi, hizo una referencia a la NWO Wolfpac y a DDP y terminó citando a los Dudley Boyz, D-Von Dudley y Bully Ray, al decir: «Get the tables!»

El actor está programado para tener su segundo combate en la lucha libre profesional el próximo 16 de marzo, en el evento Ready or Not de la empresa independiente REVOLVER Wrestling. Su rival será Matt Cardona. De hecho, en noviembre de 2023, debutó con una victoria ante Matthew Palmer en Unreal, evento de REVOLVER Wrestling.

Paul Walter Hauser wins the award for Supporting Actor – Limited Anthology Series or Movie at the #Emmys pic.twitter.com/tjRLaXe6tv

— The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024