WWE ROYAL RUMBLE 2024 | Resultados en vivo | Roman Reigns vs. Randy Orton vs. AJ Styles vs. LA Knight 1. Royal Rumble femenil

Natalya seguirá acrecentando su récord aquí ya que ingresó en el lugar número uno; y la número dos ya tuvo su primera sorpresa: Naomi. Natalya estuvo emocionada al igual que el público que la recibió de gran manera, pero con el toque de campana ya se olvidaron de todo. En el número 3 ingresó Bayley, quien atacó a Naomi, e incluso Natalya quiso ayudar a eliminarla, aunque no pasó a mayores. El número 4 fue para Candice LeRae y anduvo encendida atacando a sus rivales. En el puesto 5 ingresó Jordynne Grace, la Campeona Knockouts TNA, repitiendo lo que hizo Mickie James en el 2022, y tras repartir suplexes a sus rivales, se abrazó con Naomi, quien fuera su última rival en TNA, aunque retomaron rápidamente las hostilidades. En el número 6 ingresó Indi Hartwell para salvar a una maltratada Candice LeRae, y eventualmente empezaron a combinarse para atacar a Bayley, quien logró salvarse in extremis. En el número 7 vimos a Asuka y Bayley estaba muy sorprendida, aunque a petición de la japonesa, lograron trabajar en equipo y consiguieron eliminar a Indi Hartwell. En el número 8 ingresó Ivy Nile, quien en su debut ya empezó a repartir buenos golpes; en el lugar 9, Katana hizo su entrada y mostró gran agilidad, mientras Ivy y Jordynne mostraban una gran fuerza en sus suplexes. En el puesto 10 llegó Bianca Belair y fue recibida por Bayley y Asuka, arreglándoselas de alguna manera para intentar eliminarla. En el número 11 llegó Kairi Sane y Damage CTRL ya contaba con tres miembros y ya había demasiada gente en el ring. Candice intentó eliminar a las de Damage CTRL, pero estas terminaron combinándose y quedó fuera. En el puesto 12 apareció Tegan Nox y empezó a repartir golpes, mientras se reunía con Natalya, a quien intentó eliminar, pero esta última fue eliminada. Bayley aprovechó para eliminar a una descuidada Tegan. Kayden Carter ingresó en el lugar 13 y se juntó con Katana para hacerle frente a Damage CTRL. Kayden y Katana lograron eliminar a Kairi Sane luego de que esta intentara evitarlo a toda costa con la ayuda de Asuka. Con la ayuda de Bianca, Katana y Kayden también eliminaron a Asuka, concretando el desquite. Chelsea Green ingresó en el puesto 14 y logró salvarse tras un par de intentos de Bianca por eliminarla. Jordynne Grace invitó a Bianca y ambas intentaron eliminarse hasta que Bianca finalmente salió airosa tras conectar un KOD. En el lugar 15 vimos a Piper Niven, quien salvó a Chelsea de una eliminación segura y se enfocó en quienes la destronaron, Kayden y Katana. Xia Li ingresó en el lugar 16 y empezó a repartir patadas a las que encontraba antes de usar a Chelsea como arma para atacar a Piper Niven. En el lugar 17 llegó Zelina Vega con otro cosplay y rápidamente fue encarada por Kayden y Katana, logrando resistir el embate. Maxxine Dupri ingresó en el puesto 18 y logró derribar a Bayley tras un poco de esfuerzo, aunque fue derribada por Piper Niven, quien terminó siendo salvada cuando varias intentaron eliminarla. Piper aprovechó su segunda oportunidad para eliminar a Kayden Carter y en el puesto 19 vimos a Nia Jax y rápidamente cobró sus primeras dos víctimas en Xia Li e Ivy Nile. Piper atacó por error a Chelsea Green y Piper Niven intentaba hacerle frente mientras reanimaba a su compañera, quien terminaba siendo castigada una y otra vez. En el lugar 20 llegó Shotzi y aprovechó para conectarle un Senton a Nia Jax, mientras que Maxxine le aplicó un gusanito. Acto seguido las demás participantes intentaron eliminar la, pero la historia no se repitió. Bayley eliminó a Maxxine y Nia Jax hizo lo propio con Piper Niven y Katana Chance. Becky Lynch apareció en el puesto 21 y centró su atención en Nia Jax, pero Chelsea Green la interrumpió y fue eliminada. En el puesto 22 ingresó Alba Fyre, quien atacó con ímpetu pero fue neutralizada por Nia Jax. Shayna Baszler llegó en el lugar 23 y tuvo un breve encontrón con su antigua compañera Nia Jax. En el 24 ingresó Valhalla, pero R-Truth se le adelantó pensando que era su combate y fue eliminada por Nia Jax. Adam Pearce autorizó la entrada de Valhalla, pero no duró ni cinco segundos, ya que Nia Jax la eliminó enseguida. En el puesto 25 vimos a Michin quien buscaba aprovechar que sus riavles estaban cansadas. En el borde del ring, Naomi eliminó a Alba Fyre. En el lugar 26 llegó Zoey Stark y empezó a repartir patadas, aunque rápidamente fue neutralizada por Zelina, quien fue capturada por Shayna, y pese a su resistencia, fue eliminada por Zoey, quien ayudó a su compañera. En el puesto 27 vimos a Roxanne Pérez, la primera proveniente de NXT y tuvo a Shayna y Zoey como sus primeros objetivos. Bayley intentó eliminarla, pero no pudo. Nia siguió en modo destructora al eliminar en poco tiempo a Shayna, Michin y Shotzi. En el lugar 28 llegó Jade Cargill, quien trajo consigo su música de AEW y Nia Jax ya la estaba esperando, con un público extasiado. Jade pudo levantar y eliminar a Nia Jax por cuenta propia. Becky se burló de ella y Jade rápidamente se lanzó contra ella, aunque se estrelló contra el esquinero. En el puesto 29 apareció Tiffany Stratton, otra ex Campeona NXT, y tras conectar con un Senton a un grupo de rivales, centró su atención en Becky queriendo buscar el desquite, pero fue neutralizada por Bayley. Liv Morgan fue la número 30, regresando de una lesión y rápidamente eliminó a Zoey Stark. Tiffany y Roxanne batallaron en el centro del ring, con Tiffany logrando eliminar a The Prodigy. Jade Cargill y Bianca Belair intentaron demostrar quién era más fuerte al levantar a Becky y Liv, respectivamente, pero no pasó del careo tras la intervención del resto de combatientes. Jade Cargill seguía encendida al eliminar a Becky Lynch y Naomi sin mayores contratiempos. Tiffany y Bianca forcejeaban en el borde del ring con la ex Campeona NXT colgándose de las trenzas de la EST. Bayley vio una oportunidad aquí y con una patada despachó a ambas. Liv, Jade y Bayley fueron las últimas tres y Liv era la que lucía mejor, pero no pudo conectar el Oblivion y Bayley no pudo aprovechar en esta ocasión para sacarlas, aunque las tres quedaron en el borde del ring, con Jade resistiendo gracias a su fuerza. Liv finalmente eliminó a Jade con el Oblivion, pero quedó en mala posición frente a Bayley.