AEW COLLISION 27 DE ENERO 2024 .— La empresa dirigida por Tony Khan preparó dos grandes luchas con estrellas de New Japan Pro Wrestling en esta semana que termina. El miércoles ya vimos a Adam Copeland contra Minoru Suzuki, un duelo intenso y de alta calidad en donde ninguno de los dos parecía tener la edad que tienen. Ahora, para este sábado, reaparece Yuji Nagata, quien enfrentará en mano a mano a Bryan Danielson, y se espera que su choque sea, al igual de que el de Copeland-Suzuki, brutal y de gran nivel. La acción de AEW Collision se emite desde la Brookshire Grocery Arena, en Bossier City, Louisiana.

En una lucha de tercias en jaula, con reglas de eliminación, The House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King) enfrentarán a Daniel García y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Por su parte, Mariah May volverá a entrar en acción. Su rival será Lady Frost.

Orange Cassidy defenderá el Campeonato Internacional AEW ante Komander, quien ganó en Rampage una lucha de cuatro esquinas que incluyó a Hijo del Vikingo, The Butcher y Kip Sabian.

Además, Serena Deeb regresa después de una larga ausencia por lesión.

► Tras bambalinas, Roderick Strong y Komander fueron entrevistados. The Undisputed Kingdom le ofreció ayuda a Komander para ayudarlo a vencer a Orange Cassidy esta noche. No está claro si el enmascarado entendió lo que le decían, pero con las manos, aprobó la situación.

Orange Cassidy ya aceptó luchar en el PPV Revolution 2024 en marzo ante Roderick Strong, exponiendo el título. Pero estát an confiado en sus habilidades, que declaró que va a defender el título en varias luchas de aquí a ese PPV ante Strong. Komander participó ayer en Rampage en una lucha de amigos y enemigos de Cassidy, y logró llevarse la victoria. La lucha empezó con Cassidy con las manos en su bolsillo, lanzando patadas débiles y Komander logrando sacar ventaja de esta situación, hasta que Cassidy lo sorprendió con un Stunner y un Tornado DDT. Allí The Undisputed Kingdom apareció para entrar en ringside. Tras comerciales, Komander atacó a Cassidy con un Canadian Destroyer para lograr un toque de espaldas en dos segundos. Cassidy luego atacó a Komander con su Beach Break, pero la cuenta llegó solo a dos. Luego, Strong tomó al réferi para distraerlo y The Kingdom quería atacar a Orange Cassidy fuera del ring, pero Komander salió corriendo por encima de las sogas y le cayó encima a los Campeones Mundiales de Parejas ROH, así que está claro que no quería su ayuda. Luego, Cassidy aprovechó esto para atacar a Komander dentro del ring y llevarse la victoria.

► Tras bambalinas, las cámaras corrían hacia un lugar en específico. Y se pudo encontrar a Daniel García tirado en el suelo y totalmente lleno de sangre. daddy Magic apareció gritando para pedir ayuda.

► Luego, se mostró un clip del pasado miércoles, tras Dynamite, en donde Mariah May le pidió a Toni Storm estar esta noche en su lucha. Storm aceptó, pero luego dijo que no pódía porque el show era en Bossier City, Lousiana.

Sin duda alguna, Mariah May ha demostrado ser una gran luchadora, y sus combates desde que llegó a AEW, el han hecho ganarse el apoyo del público. Además, claro, está de su alianza con la Campeona Mundial AEW, Toni Storm. Frost atacó con un supléx a May y la dejó lastimada. Luego, le hizo otros dos supléxes explosivos. Más adelante, la plantó de cara contra la lona con su Chiller Driller, y la cuenta llegó solo a dos. Frost atacó a May con una bala de cañón en el esquinero y los fans la ovacionaron. Sin embargo, May la sorprendió con su remate, su movida final, para llevarse la victoria.

► Swerve Strickland apareció tras bambalinas y anunció que había seleccionado a Toa Liona, de su grupo Mogul Embassy, para luchar ante «Hangman» Adam Page este miércoles en Dynamite.

► Tras comerciales, Hangman respondió a esta noticia fidienco que se asegurará de que Strickland esté viendo toda su lucha ante Toa Liona, para que reflexione y vea a quién le está buscando pelea.

Esta noche no fue una lucha titular, el Campeón Triple Corona AEW no puso en juego su título esta noche. Mack empezó atacando a Kingston y logró rápidamente una cuenta de dos segundos, luego de que este le aplicara un tremendo brainbuster. Tras esto, Mack aplastó en el esquinero a Kingston. Y luego, le hizo un moonsault estando en pie, pero la cuenta llegó solo a dos a favor de Mack. Kingston finalmente pudo tomar venganza y golpear con machetazos al pecho a su rival. Mack luego revirtió el ataque y le cayó encima con un shooting star press, pero cayó sobre su cabeza. Lució mal en este momento, pudo haberse lesionado tanto la cabeza al caer, como la rodilla al intentar dar el giro. Sin embargo, siguió luchando. Kingston atacó a Mack con un Exploder Supléx y luego, este reaccionó y atacó a Kingston con un Sit-Out Powerbomb, pero no pudo capitalizar. Luego, ambos intercambiaron tremendos machetazos al pecho. Mack atacó a Kingston con un stunner, pero cuando quería aplicar su frog splash, Kingston lo recibió con las rodilas en alto y le realizó su remate para llevarse la victoria.

► Tras la contienda, Bryan Danielson le dio la mano a Yuji Nagata con una sonrisa en la cara para hacer enojar a Eddie Kingston.

► FTR dice que no está seguro si Daniel García pueda luchar esta noche tras el brutal ataque al que fue sometido al inicio del show. Mark Briscoe se ofreció como voluntario por si había que reemplazarlo.

► Además, Brian Cage fue entrevistado y empezó a hablar mal de Hook, hasta que este apareció de la nada para interrumpirlo y le dijo: «Cuando quieras una oportunidad por el Campeonato FTW, estoy justo aquí».

► Se mostró una viñeta promocionando a Místico, Máscara Dorada, Hechicero y Volador Jr., estrellas del CMLL que van a luchar en el próximo AEW Rampage como parte de la alianza AEW-CMLL.

