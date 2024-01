AEW RAMPAGE 26 DE ENERO 2024 — El sábado pasado en AEW Collision, Jon Moxley hizo su reaparición enfrentando a Shane Taylor, excampeón de la TV en ROH, quien hizo su debut en Collision. Moxley consiguió la victoria, pero no termina el pleito con Shane Taylor Promotions, pues ahora Moxley tendrá que enfrentar a Lee Moriarty, a quien Taylor calificó como el mejor luchador científico en la actualidad, añadiendo que después de este encuentro, se ganará el respeto de propios y extraños. La acción de AEW Rampage se emite desde la Enmarket Arena, en Savannah, Georgia.

En una lucha presentada como Freshly Squeezed Match, veremos a Komander vs. Kip Sabian vs. The Butcher vs. Hijo del Vikingo. El ganador obtendrá una oportunidad por el Campeonato Internacional AEW que posee Orange Cassidy.

En mano a mano, Anna Jay se medirá con Ruby Soho.

Además, Christopher Daniels enfrentará al peligroso Konosuke Takeshita, quien estará acompañado de Don Callis.

AEW Rampage 26 de enero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 9:00 pm, hora del centro

► Arrancamos la acción con el amistoso entre Jon Moxley y Lee Moriarty.

AEW RAMPAGE 26 de enero 2024 | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Lee Moriarty Jon Moxley vs. Lee Moriarty Bueno, Jon Moxley sigue en su guerra personal contra Shane Taylor Promotions, la víctima de la noche será Moriarty. A quien saca del cuadrilátero de un machetazo al pecho. Moriarty debería agradecer que no se enfrenta a Tomohiro Ishii en ese caso. Moriarty decide detener a Moxley con un candado al cuello, oh, se viene la secuencia donde juegan con las cuerdas, saltan y Moxley lo frena de un codazo. Parece que la estrategia de Moriarty es frenar la brutalidad de Moxley con llaveo, pero Moxley es muy perro viejo y lo frena: Moriarty arrinconado en el esquinero y le llueven codazos, además de que es mordido por Moxley. Pero Moriarty no se hace menos e insiste en contrarrestar a Moxley con llaveo, a veces transicionando un agarre con llaveo a ras de lona. Pero Moxley es como Homero cuando es boxeador: absorbe los golpes. A lo que Moxley responde con codazos al cuello de Moriarty. Moriarty quiere volar pero codazo en el aire por parte de Moxley, luego le muele la cabeza a pisotones, seguido de martinete, la cuenta no llega a 3, entonces Moxley decide hundirle el pecho a codazos, luego la nuca y lo encierra en dormilona. El Final Moxley encierra a Moriarty en dormilona y lo noquea. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Ambos tenían estrategias muy marcadas

Moriarty estuvo a la altura Contras



► Luego de la lucha Taylor ataca a Moxley a traición.

► Suben al cuadrilátero: Konosuke Takeshita y «The Fallen Angel» Christopher Daniels.

Takeshita viene imparable y su víctima es uno de los luchadores más curtidos del negocio. Lo mejor para la estrella en ascenso nipón. Pues bien, ambos suben al esquinero, Takeshita quiere sorprender a Daniels con Superplex, pero a cabezazos Daniels lo baja de sus intenciones. Daniels lo manda a volar con German Suplex. Pero a quien mandan a dormir es a Daniels. El Final De un rodillazo, Takeshita deja listo para la cuenta de 3 a Daniels. Valoración 3.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Rápida pero sustanciosa

Contras Pudo ser mejor



► Después de la lucha, Don Callis empieza a despotricar contra Chris Jericho, lo cual ni corto ni perezoso aprovecha Kyle Fletcher para retar a Le Champion, la próxima semana.

Kyle Fletcher interrupts Don Callis and throws down a challenge to Chris Jericho for NEXT WEEK! Watch #AEWRampage on TNT!@kylefletcherpro | @TheDonCallis pic.twitter.com/W0BhHhQFpy — All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2024

Las estrellas del CMLL como Místico, Máscara Dorada, Hechicero y Volador Jr. llegarán a AEW pic.twitter.com/boHt8J9FkA — Más Lucha (@mas_lucha) January 27, 2024

►Es el turno de llegar al encordado de Anna Jay y Ruby Soho.

Ana Jay vs. Ruby Soho Subir es un decir, porque antes de que suene la campana, Soho apalea a Jay. Una vez entran al cuadrado de las doce cuerdas, Jay castiga a Soho contra las cuerdas. Soho le devuelve la cortesía al marcar con su bota el cuello de Jay, luego, concentra sus codazos a la cara y Jay hace lo mismo. Saraya aprovecha un descuido del árbitro para patear repetidamente a Jay. Aún así Soho no logra cerrar la victoria. En un descuido de las comadres de Soho, el referee las cacha infraganti y las expulsa de la lucha. Lo que aprovecha Jay, para recuperarse. El Final Jay hace rendir a Soho con QueenSlayer. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Jay queda bien parada.

Contras Nada fuera de lo común



►Ha llegado el momento del plato fuerte de la noche: Komander vs. Kip Sabian vs. The Butcher vs. Hijo del Vikingo.

Komander vs. Kip Sabian vs. The Butcher vs. Hijo del Vikingo El siguiente retador para el Campeonato Internacional AEW de Orange Cassidy sale de aquí. Los mexicanos vuelan y sorprenden a sus rivales con espectaculares vuelos. Cuando están en mano a mano, The Butcher decide meterse, media de cangrejo para Komander. Sabian tiene de objetivo al Vikingo, mientras Butcher muele a las afueras del ring a Komander, lo estrella contra el filo del encordado. De vuelta a la acción en el centro del cuadrilátero, Sabian saca a Vikingo, Butcher entra y entre ambos golpean a Komander. Una vez no deciden quien hará el conteo para la cuenta de 3, empiezan los roces entre Butcher y Sabian. Aún así, Komander es confundido con un saco de boxeo, puesto que absorbe y absorbe golpes. Sabian quiere cubrir a Komander, pero Butcher lo evita, así que la alianza termina, con resultados negativos para Sabian que ahora es el obetivo de la dupla mexicana. En este punto la lucha se pone caótica. Hasta que Komander se sale con la suya . El Final Komander con hurracarrana sobre Sabian logra el 3 toque de espaldas. Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Los 4 se entendieron.

Cada uno tuvo su momento de brillar Contras Repetitiva a vece

Cada uno tuvo su momento de brillar Contras Repetitiva a vece



►Cerramos el episodio con el careo entre Cassidy y Komander.

►¡Gracias por acompañarnos nos vemos a la próxima!