WWE SmackDown 26 de enero 2024

► Carmelo Hayes estaba confundido por las acciones de Trick Williams y le preguntó por qué se metió. Williams le dijo que solo lo estaba salvando del ataque dos contra uno. Parece ser que la amistad podría volver a darse entre estos dos.

IT'S TRICK WILLIAMS!!! 🔥 🔥 🔥 @_trickwilliams just saved @Carmelo_WWE from what was about to be a BRUTAL beatdown from @GraysonWWE and @_Theory1 ! #SmackDown pic.twitter.com/kTFsDQOtDT

IS HE DOING #THEBLOODLINE 'S DIRTY WORK? #SmackDown pic.twitter.com/GnVnFpYa5M

. @AJStylesOrg just took out @RealLAKnight ! 😩

► Posterior al combate, AJ Styles arrojó a LA Knight contra las escaleras metálicas. Luego, casi que golpea a LA Knight con una silla que Jimmy Uso tenía. Sin embargo, a último momento, Styles decidió atacar con esa misma silla tanto a Sikoa como a Jimmy Uso.

► Randy Orton apareció y corrió de forma increíblemente rápida hacia el encordado, en donde le hizo un powerslam a Jimmy Uso, hasta que Solo Sikoa lo sacó del ring y lo arrojó contra la mesa de comentaristas.

► Orton evitó ser rematado con una uranage contra la mesa y logró atacar a Sikoa, haciéndole una catapulta para que cayera sobre la mesa de comentarios. Luego, Randy Orton arrojó su camiseta a los fans en el público.

► Jimmy Uso trató de escapar del ring, pero Randy Orton lo detuvo en la ceja del mismo. Luego, lo castigó con un DDT reforzado con ayuda de las sogas. Movida cno la que también castigó a AJ Styles.

► AJ Styles reaccionó y se lanzó con un Antebrazo Fenomenal desde las sogas, pero Randy Orton lo esquivó y luego, lo atacó y remató con su RKO.

► Randy Orton se quería marchar tras bambalinas a buscar a Roman Reigns. Pero el show cerró con una imagen de LA Knight reapareciendo de la nada para castigar con su BFT a Randy Orton.

🚨 BLUNT FORCE TRAUMA! 🚨

Just when @RandyOrton thought he was heading into #RoyalRumble on top, @RealLAKnight reminded everybody whose game this really is…

Who will be leaving #RoyalRumble tomorrow night as Undisputed WWE Universal Champion? #SmackDown pic.twitter.com/KMuNFCjZVe

— WWE (@WWE) January 27, 2024