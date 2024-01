► Oficial: Vince McMahon queda fuera de WWE y de TKO.

Temprano hoy informábamos de cómo estaban lidiando en WWE con la más reciente controversia del ex mandamás de la compañía, Vince McMahon.

Ahora acaba de caer el inminente reporte: McMahon ha renunciado a WWE, ergo también a TKO.

Vámonos por partes.

Sean Ross Sapp de Fightful publicó en su cuenta de X, lo siguiente:

The following was sent to some staff pic.twitter.com/kTZbpooTu7

A lo que Dave Melzter del Wrestling Observer se sumó:

Vince really isn't coming back this time. He doesn't have the voting power. That lawsuit made it impossible. Sponsor pullouts can be a domino and they needed to stop the dominos from falling immediately.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) January 27, 2024