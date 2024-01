La petición de WWE a su elenco tras las acusaciones a Vince McMahon

Los últimos dos años de Vince McMahon han sido muy movidos, dejando de lado lo referente a la compañía de lucha libre que todo el mundo conoce, han salido a la luz acusaciones muy graves contra él.

Y el 25 de enero, más sombras del pasado del ex mandamás de la WWE cayeron sobre él.

Esto debido a serias acusaciones que se hicieron públicas por medio de The Wall Street Journal, sobre una demanda presentada el 25 de enero de 2024, por una ex empleada de la compañía.

En ese orden de ideas, llegó el reporte de lo que le dijeron a los empleados de la WWE a propósito del tema.

► ¿Qué les dijeron al elenco de WWE sobre las acusaciones a Vince McMahon?

En el último boletín de «Wrestling Observer Newsletter», Dave Meltzer, reveló lo que se le dijo a las superestrellas de la WWE en cuanto a lo que deben decir del tema.

»La WWE no responderá a preguntas relacionadas con la demanda. Se les indicó a los talentos de la WWE que mantuvieran un perfil bajo y que no hablaran sobre nada que no fuera el Royal Rumble o temas relacionados con sus historias en la televisión».

Poco a poco llegan y llegan informes de algunas repercusiones desde la demanda interpuesta por la ex empleada de WWE.

Tal parece que el equipo de trabajo detrás del documental para Netflix de McMahon tendrán que esperar un poco más para completarlo, porque día a día salen más y más esqueletos de su armario.

Es inocente hasta demostrarse lo contrario, pero de ser demostrado todo de lo que se le acusa: deberá hacerse sentirse la ley.