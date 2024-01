El documental de Netflix que narrará la vida y obra de Vince McMahon es inevitable. No es descabellado sugerir que la historia del ex mandamás de la WWE cautivará a propios y extraños del negocio.

En el pasado Netflix presentó un documental sobre el juicio de Hulk Hogan, «Nobody Speak: Trials of the Free Press».

Un documental que empezó de menos a más y tuvo varios giros de tuerca para presentar la polémica del afamado luchador.

Otro caso, aterrizado en México fue «La dama del silencio: El caso mataviejitas», el documental sobre la asesina en serie que se presentaba como luchadora en México.

Otro documental que empieza de menos a más y se alimenta de todos los giros de tuerca posible, además de darle voz y rostro a las victimas de este lamentable suceso.

Con este campo audiovisual abonado, la expectativa crece para ver el documental del hombre detrás del fenómeno global de la WWE.

► Lo más reciente del documental sobre Vince McMahon en Netflix.

El decano de la lucha libre, Dave Meltzer reportó del tema en el Wrestling Observer Radio.

Meltzer aprovechó para hablar de su participación en el audiovisual.

»Hoy fui a Los Ángeles para grabar un segmento para Netflix sobre Vince McMahon. Supongo que lo que puedo decir, porque no se supone que diga mucho al respecto, es que la serie de Netflix saldrá más pronto de lo que piensan. Quedará genial. Han entrevistado a todo tipo de personas. Me dijeron que a la persona más interesante que han entrevistado es Vince McMahon».

Meltzer añadió que el proyecto no se dejará nada en el tintero.

»Está cubriendo toda la vida de Vince McMahon. Me han preguntado sobre todos y cada uno de los temas que puedas imaginar sobre Vince McMahon, desde la infancia hasta la semana pasada, prácticamente. Lo han cubierto todo».

Mucho ha cambiado para la WWE y Vince McMahon en los tres años desde que se anunció el trato con Netflix. Meltzer explicó cómo el proyecto reflejará estos cambios.

Lo que comenzó como un documental que mostraba la propiedad de McMahon en la compañía ha evolucionado hacia una narrativa marcada por giros, cambios inesperados y sorpresivos.

»Cuando comenzó y cómo está quedando es muy diferente a lo inicialmente pensado. Cuando comenzó, él era el dueño de la compañía. Ahora no es el dueño de la compañía, y están todas las razones por las que no es el dueño de la compañía.

»Llevan años dentro de este proyecto, dentro de este documental antes de que sucediera todo eso, y tuvieron que rehacer todo o enfocarse en todo tipo de cosas nuevas».

Nuestro cambiante mundo de la lucha libre agarró desprevenido al equipo audiovisual detrás del documental, puesto que sólo el año pasado pasaron demasiadas cosas en la vida de McMahon. Lo cual tendrá espacio y necesitará tiempo para desarrollarse en pantalla.

Tal vez mute de un documental a una serie documental por tanta ingesta de información.