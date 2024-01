Según WWE, Mercedes Moné ya está bajo contrato con otra empresa

Hoy, como cada viernes, se ha publicado nueva edición del Wrestling Observer Newsletter, y esta semana Dave Meltzer comparte sus últimas actualizaciones sobre el futuro de Mercedes Moné.

Con todo, Bayley luce convencida de que ella y Moné se enfrentarán al menos una vez más, impulsando los rumores que colocan a «The CEO» de vuelta a WWE, ahora que restan apenas 24 horas para Royal Rumble.

Y tras lo publicado por Dave Meltzer, Sean Ross Sapp quiere aportar su granito de arena.

I asked a WWE source this weekend who had been working on the Royal Rumble about the possibility of Mercedes Mone showing up.



"Well, we're not really interested in contract tampering with her, so I doubt it." was their reply. pic.twitter.com/JLMk1xWHhB