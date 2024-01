Nic Nemeth debutó en NJPW gracias a actual Superestrella WWE

Nic Nemeth, antes conocido como Dolph Ziggler, apareció ante las cámaras de New Japan Pro Wrestling en su magno evento Wrestle Kingdom: 18.

Esa aparición fue auspiciada por una actual superestrella de WWE, su compañía anterior, lo cual lo confirmó él mismo en entrevista, bajemos a averiguar quién fue.

► Nic Nemeth debutó en NJPW gracias a actual superestrella de WWE

En charla con Chris Jericho en su pódcast, «Talk Is Jericho», titulado: Nic Nemeth Zig Zag from WWE into NJPW, reveló quién lo llevó a NJPW.

El hilo de la conversación se tejió desde su salida de la gran E, hasta su llegada a la casa que Antonio Inoki fundó.

»A través de los años, cada vez que mi contrato estaba por terminar, pensaba: ‘Bueno, me voy a ir de aquí’.

»Y en una de esas ocasiones, Shinsuke Nakamura, me dijo: ‘Si alguna vez te sales de aquí, quiero que sepas que tengo algunos contactos y me gustaría ayudarte»’.

Cuando habló a profundidad sobre su salida del ex imperio McMahon, justo narró una charla que tuvo con Vince McMahon.

»Pasaron los años y le envié un correo electrónico a los jefes, un correo electrónico increíblemente largo en el cual agradecía a la empresa: ‘Oh, ustedes son geniales. Me enseñaron a hacer todas estas cosas’, pero el 10% era diciendo que tenía que dejar WWE.

»No quiero dar nombres, pero se lo envié a personas muy importantes. Vince fue el único que respondió al instante y me dijo: ‘Esto es mucho para analizar. Hablemos más al respecto’. Le respondí: ‘Señor, si quiere que vuele a Stamford, mañana, estaré en el avión’. Y él me dijo: ‘Gracias. Lo pensaremos’. Y luego, dos semanas después, me despidieron».

Después de su liberación, recurrió a Shinsuke Nakamura en busca de orientación y apoyo, una vez decidió buscarse la vida fuera de la compañía con la que estuvo 19 años.

»Lo primero que quería hacer era algo que no había hecho antes, nunca había luchado en el circuito independiente. No había salido del país, excepto con la WWE».

»Entonces, como todavía soy amigo de Shin, le digo: ‘Oye, Shin, ¿crees que soy bueno en la lucha libre?’ Y él se rió. Y yo dije: ‘¿Qué piensas de Japón?’ Y él me dijo: ‘Te tengo algo’ y luego juntó algunas piezas y llegó a Rocky Romero, quién hace de intermediario. Y afortunadamente para mí, estaban contentos y emocionados de tenerme, eso fue una de las primeras cosas que hice cuando fui liberado».