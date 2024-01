WWE RAW 22 DE ENERO 2024 .— La tensión entre Drew McIntyre y Damian Priest se ha acumulado durante meses, en especial porque McIntyre sigue teniendo como objetivo el Campeonato Mundial de Peso Completo que posee Seth Rollins, en tanto que Priest, al ser el portador del maletín de Money in the Bank, está en constante acecho. Poco importa que en Survivor Series hayan sido compañeros; ya no queda otro camino que la violencia, y un choque directo se dará este lunes en Monday Night Raw. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Smoothie King Center, en New Orleans, Louisiana.

Akira Tozawa dio la sorpresa la semana pasada cuando derrotó al vikingo Ivar, pero éste no quedó conforme y lo atacó después de la lucha. Chad Gable buscará lavar la afrenta en contra de Alpha Academy enfrentando en mano a mano a Ivar.

Como parte del mismo acto de venganza, Ivy Nile enfrentará a la salvaje Valhalla.

Además, los dos favoritos para ganar el Royal Rumble de este año, Cody Rhodes y CM Punk, hablarán sobre el cuadrilátero.

WWE Raw 22 de enero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Seth Rollins abrió el programa y el público lo recibió con una gran ovación diciendo: «Gracias Seth». El campeón mencionó que ha tenido una larga semana y también agradeció al público.

Seth se refirió al combate que tuvo con Jinder Mahal y mencionó la maniobra en la que sufrió el problema con su rodilla. Luego, mencionó que posiblemente se pierda WrestleMania como consecuencia de su lesión, aunque todavía espera una evaluación adicional.

Seth mencionó que, sufrió un desgarro en el tendón colateral medio y en sus meñiscos, y que en el peor caso, podría requerir de una operación que le tomaría de tres a cuatro meses de recuperación. No obstante, dijo que esperará los resultados y que se tomará las cosas día a día.

Gunther y el resto de Imperium aparecieron y el Campeón Intercontinental le hizo saber que no se preocupe por sus secuaces, porque él ha venido a sincerarse. El Ring General le hizo saber que Seth lo ha estado evitando, pero le hizo saber que admira su espíritu de lucha y la forma cómo se ha mantenido en la cima. Sin embargo, dijo que le conmueve verlo en ese estado.

Seth le respondió a Gunther que no le importa lo que le digan los doctores, porque irá a WrestleMania a defender su título, y hará todo lo que esté a su alcance. Gunther se mostró satisfecho y dijo que admira y respeta lo que hará, e incluso le recordó que le recuerda un poco a sí mismo.

Gunther le dijo que el «domingo» (en realidad será el sábado) ganará en Royal Rumble y lo retará para WrestleMania; luego, le dijo que enfocará su castigo en todo lo que no esté al 100% y se convertirá en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo WWE. Seth le dijo que recuerde a quién va a perseguir, aunque Gunther no se sintió intimidado.

Los miembros de The New Day atacaron a los demás integrantes de Imperium.

1. The New Day vs. Imperium Dados los eventos de las últimas semanas, The New Day empezó dominando el combate, pero Woods se distrajo con el réferi y Ludwig Kaiser aprovechó para castigarlo y arrinconarlo, con Vinci ayudádolo. Woods quiso reaccionar y sacó a Kaiser fuera del ring, pero igual fue castigado allí y Kofi tuvo que intervenir. Tras el comercial, la acción se volvió pareja, pero el ingreso de los cuatro hizo que el réferi perdiera el control de la situación. El Final Doble conteo fuera Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen inicio de combate. La rivalidad amerita un evento premium.

Contras Después del comercial no se vio mucho



Tras el combate, ambos equipos continuaron castigándose afuera del ring, que culminó con Vinci atravesando una mesa.

Rhea Ripley estaba molesta con el resto de miembros de The Judgment Day y le pidió a Finn Bálor mostrar su lado cruel.

2. Ivy Nile vs Valhalla Luego de que Valhalla maltratara a Maxxine la semana pasada, Ivy Nile decidió tomar venganza. Ambas iniciaron forcejeando, con Ivy tomando la ventaja mostrado una gran fuerza. Valhalla la neutralizó, pero intentó ganar con trampa. Luego, ambas forcejearon en la cuerda superior, hasta que Ivy Nile pudo tomar el control. El Final Super Bulldog de Ivy Nile Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros El talento de Ivy Nile es innegable

Contras Muy corto.



Tras bastidores, los miembros de The New Day se mostraron frustrados por lo ocurrido al inicio del programa, y Kofi retó a Gunther a un combate para la próxima semana.

Nia Jax llegó al ring para jactarse de su aplastante victoria contra Becky Lynch y dijo que en Royal Rumble acabará su sueño de ir a WrestleMania. Becky llegó y le hizo saber a Nia que «tiene un tiro al blanco muy grande» y que no le agrada a nadie por haber lesionado a la mitad del elenco.

Becky le dijo a Nia que no sabe si disfrutará más su segunda victoria en Royal Rumble o el verla perder. Bayley llegó a interrumpirlas para hacerle saber a ambas que ella será la ganadora este fin de semana, luego de saludarlas sarcásticamente. Bayley atacó a Becky, pero eesto fue un todas contra todas, con Nia quedándose con el ring.

3. Dominik Mysterio vs. The Miz Y continuaba la historia entre The Judgment Day y The Miz, el público pedía la presencia de R-Truth mientras se metía con Dominik. Miz tomó la iniciativa, pero Dom lo neutralizó rápidamente, aunque su dominio no duró mucho. Miz controló a partir de allí, pero no capitalizaba su dominio en victoria, y Dominik se recuperaría eventualmente, conectando un 619 al segundo intento y dejándolo listo. El Final Plancha de Dominik Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate.

Contras Faltó R-Truth



El resto de miembros de The Judgment Day castigaron a The Miz al concluir el combate, pero Gargano y Ciampa llegaron al salve, rematando a JD en el proceso.

Damian Priest habló sobre Drew McIntyre, a quien enfrentará en el estelar. R-Truth llegó para darle otra parte del dinero de las ventas. Luego, Priest se volvió a referir a McIntyre que solo ha pasado quejándose.

4. Chad Gable vs. Ivar Gable empezó el combate con gran ímpetu y logró neutralizar a Ivar, pero no pudo conseguir la victoria, pese a haber conectado un cabezazo. Ivar replicó con un Suplex que sacó a su rival fuera del ring. Gable contraatacaría tras el comercial y conseguiría un Superplex levantando todo el peso de Ivar, pero el vikingo también reaccionó y consiguió una cuenta de dos con un machetazo, pero no pudo liquidar a su rival y Gable lo sometió con un Ankle Lock. Ivar se zafaría y plancharía a Gable con un Spinebuster, pero falló la plancha y Gable aprovechó, pero tampoco pudo conseguir el triunfo. Ivar retomaría el control y ambos ya estaban exhaustos. El Final Moonsault de Ivar. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Muy buen desempeño de ambos.

Contras Nada en particular.



Cody Rhodes y CM Punk llegaron al ring, con Punk diciéndole a Cody que el sábado por la noche serán rivales y espera que el domingo sigan siendo amigos, pero le pidió que disfrute el apoyo del público.

CM Punk quiso hablarle a Cody de su padre y le recordó un poco de historia, citando unas palabras de Dusty, quien le pidió que «vigile a su hijo», favor que no pudo negarse. Habló bien de Cody, pero dijo que este fin de semana quizás rompa su promesa porque dijo que lo perseguirá, lo eliminará y ganará el Royal Rumble para ir a WrestleMania.

Cody le dijo que Punk no estaba solo en ese sentimiento y admitió que su padre ha dejado una gran sombra, pero ha llegado para poder superarlo algún día, y agradeció que se haya convertido en un amigo, pero en Royal Rumble no habrán amigos. CM Punk le preguntó si podrá separar la amistad de los negocios, mientras volvía a mencionar la admiración que sentía por su padre.

Punk resaltó que ambos han tenido un camino distinto en sus carreras, pero con un objetivo en común y destacó que sus raíces son muy distintas y más humildes de Cody y se dijo a sí mismo que irónicamente era más «Sueño americano» que Dusty Rhodes. Este le respondió sobre su «Pipebomb» del 2011, diciéndole que se sintió afectado y recordándole que se fue y que fue el propio Cody el que tomó la antorcha de todo lo que le dijo, quizás convirtiéndose en más CM Punk que él.

Punk le hizo saber que, tras felictarlo por estar en la portada de WWE 2K24, que pese a que ha estado en los planos estelares los últimos dos años no estaba preparado para enfrentarse a alguien tan grande como él. Cody le dijo que el camino a WrestleMania a a pasar por Punk, y ambos tuvieron un tenso careo.

5. Candice LeRae e Indi Hartwell vs. Kayden Carter y Katana Chance Ambos equipos buscaban una oportunidad al Campeonato Femenil de Parejas, con las monarcas Kayden Carter y Katana Chance observando de cerca. Shayna empezó en control, pero Zoey le robó el relevo y esta pudo continuar tras un breve maltendido, pero Indi aprovechó la distracción, y entre ella y Candice, lograron sacar a sus rivales afuera del ring. Tras el comercial, Shayna y Zoey retomaron el control y Candice e Indi no fueron rivales simplemente. El Final Z360 de Zoey Stark Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Shayna y Zoey lucieron dominantes.

Contras Combate corto y flojo.



Tras el combate, las miembros de Damage CTRL aparecieron para atacar a las campeonas, quienes previamente habían encarado a Shayna y Zoey.

Tras bastidores, Adam Pearce le reclamó a Damage CTRL por haber interferido en el programa. Bayley le hizo saber que las verán más a menudo cuando las Kabuki Warriors ganen el Campeonato Femenil de Parejas este viernes.

Por si Pearce no tuviera suficientes problemas, Jinder Mahal pidió hablar con él y este accedió.

6. Drew McIntyre vs. Damian Priest Ambos empezaron forcejeando, hasta que Priest empezó a atacar con gran intensidad. Priest no se quedó atrás y con un golpazo lo sacó al escocés afuera del ring, quien contraatacó con un Belly to Belly y ambos continuaron el castigo afuera del ring, con Priest dominando. Tras el comercial, ambos estaban dándose con todo en el ring y realmente ninguno se sacara ventaja, hasta que Priest logró conectar un tope con giro desde la cuerda superior. R-Truth llegó para darle el dinero a Priest, y este lo atacó; aún así, Truth dijo que se lo iba a depositar en el maletín, pero estaba preguntándole la clave y fue atacado por McIntyre. Priest aprovechó para conectarle su remate a McIntre, pero el réferi se distrajo y Priest lo tuvo que sacar. McIntyre aprovechó la distracción. El Final Claymore de McIntyre.

Contras Casi se produce una mala caída de Priest, que afortunadamente la libró bien.