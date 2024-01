¿La portada especial de WrestleMania de WWE 2K24 fue hecha con IA?

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, 2K Games sorprendió a todos los fans de WWE y del os videojuegos, al lanzar una portada especial del futuro videojuego WWE 2K24, en donde se hace un homenaje a los 40 años de historia de WrestleMania.

Es sin duda una portada muy hermosa, con la presencia de André el Gigante, Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan, Brock Lesnar, The Undertaker, The Rock, John Cena, Bret Hart, Triple H, Shawn Michaels, Becky Lynch, Bianca Belair, Ric Flair y Roman Reigns.

Todos estos grandes nombres inmortalizados en una pintura que nos han dado grandes momentos en la historia de WrestleMania. Sin embargo, en redes sociales, se hizo viral un comentario de un fanático en donde decía que dicha portada había sido creada por IA.

Sin embargo, Jonathan Bartlett, el artista que hizo esta portada, respondió de manera fuerte a este fan, diciéndole que cómo se atrevía a pensar que esta gran obra hecha por él, la podía hacer una inteligencia artificial. Esta fue su respuesta:

but honestly, im gonna triple down on my FUCK A.I, because this is what we deal with now. Skepticism from others that will be quick to jump to a conclusion with out giving it thought. And now here I am defending my hard earned AND learned craft of picture making. https://t.co/oEV7Fqnsec

— JONATHAN BARTLETT✍️ (@Bartlettstudio) January 22, 2024