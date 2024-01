Cody Rhodes, Rhea Ripley y Bianca Belair se enteran que son portadas de WWE 2K24

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, 2K Games ha lanzado tres versiones diferentes de portadas para el videojuego WWE 2K24. La primera es una portada especial en donde se homenajean los 40 años de WrestleMania.

Es, sin duda alguna, una hermosa portada, con André el Gigante, Stone Cold, Hulk Hogan, Brock Lesnar, John Cena, The Undertaker, Bret Hart y The Rock. Grandes hombres que nos dieron fantásticos momentos en WrestleMania.

Las otras dos portadas son una con Bianca Belair y otra con Rhea Ripley. Y la otra portada es Cody Rhodes. WWE 2K ha revelado el momento exacto en el que el Director Creativo de Contenido de WWE, Triple H, les informa a las Superestrellas antes mencionadas de que estarán en la portada de WWE 2K24.

Las Superestrellas fueron citadas por miembros de WWE para, supuestamente, grabar contenido para redes relacionado con WWE 2K23. Pero, fueron sorprendidos con la noticia de que iban a estar en la portada del videojuego WWE 2K2024, que se lanzará en unos meses. Este es el video con el sorpresivo momento para los luchadores:

.Estas son algunas de las características del juego:

Cody Rhodes, Bianca Belair & Rhea Ripley find out in real time that they’re the cover stars for #WWE2K24.@CodyRhodes @BiancaBelairWWE @RheaRipley_WWE pic.twitter.com/Uvh7zD4qxp

— Wrestle Ops (@WrestleOps) January 22, 2024