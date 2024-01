La joven luchadora Xia Brookside, que trabaja brevemente para la WWE, firmó recientemente un contrato con TNA. De hecho, luchó en Hard to Kill 2024 en el combate Ultimate X por la contención al Campeonato Mundial de Knockouts, así como lo hizo en dos programas semanales posteriormente ante Tasha Steelz. A sus 25 años, ha construido su carrera sobre todo como independiente viajando por todo el mundo, trabajando en Stardom en Japón, en Black Label Pro en Estados Unidos o en Bellatrix Female Warriors en el Reino Unido.

► El contrato de Xia Brookside con TNA

Conocemos ahora los detalles de su acuerdo con la «Impact Zone» gracias a la información de nuestros compañeros de Fightful:

«Xia Brookside se ha unido a TNA como luchadora Knockout.

«Brookside participó en el evento TNA Hard to Kill en la lucha Knockouts X-Division, y al final de la noche, la empresa anunció que la ex de la WWE había firmado oficialmente con la compañía. Podemos confirmar que ambas partes estuvieron en conversaciones durante bastante tiempo. No fue el caso de que la contrataran después de la lucha.

«Tan temprano como noviembre, IMPACT/TNA y Brookside estuvieron en contacto, y la empresa le había ofrecido un contrato para incorporarla a la compañía. El acuerdo se cerró antes del PPV, por lo que Hard to Kill fue la primera fecha en lo que nos dicen es un contrato de tres años. Su contrato se extenderá hasta 2026«.

No ha transcendido todavía si Xia Brookside estará trabajando en TNA a tiempo completo o podrá continuar haciéndolo en la escena independiente, lo cual probablemente sea el caso. Puede decirse que, habida cuenta de que aquella aventura en WWE no terminó yendo de la mejor manera, «The Angel Of The Ring» está en su mejor momento.