Cody Rhodes: «No veo a The Rock como una amenaza en WWE»

Con motivo de la confirmación de que Cody Rhodes es la Superestrella WWE en portada de la edición estándar o más popular del videojuego WWE, Rhodes habló con Marc Raimondi de ESPN, y allí reveló que no cree que ni The Rock, y seguramente, de paso, CM Punk, se estén metiendo en su camino y en su plan de estelarizar WrestleMania 40 y vencer a Roman Reigns para quitarle el Campeonato Universal Indisputable WWE.

Rhodes aseguró que los respeta a ambos, pero que hará todo lo posible por respetarse también él mismo y lograr finalizar su historia. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Cody Rhodes: «Ni The Rock ni CM Punk se meterán en mi camino»

«No veo a The Rock como un obstáculo. Tal vez lo sea, y yo esté siendo un poco ingenuo al respecto. Quizás quiera entrar en la escena, no sé. Pero no lo veo como un obstáculo. De nuevo, The Rock es una de las principales razones por las que estamos aquí hoy. Nada más que respeto. Pero al mismo tiempo, tengo que tener respeto por mí mismo y saber hacia dónde me gustaría llegar».

