A sus 24 años, la joven luchadora Xia Brookside está desarrollando su carrera en los encordados como independiente después de haber visto rescindido su contrato con WWE cuando se anunció la pausa en NXT UK. Solo ha tenido tres combates desde entonces en compañías menores. También ha estado dedicándose a otras de sus pasiones. Pero volviendo a su etapa como Superestrella, recientemente estuvo hablando con Sportskeeda Wrestling acerca de cómo vivió su adiós así como también si estaría interesada en volver.

«Con seguridad (lamentó su despido). Han sido los últimos cuatro años de mi vida, y siento que ha sido una gran parte de mi vida. Debuté con la WWE cuando tenía 18, 19 años. Todavía era una adolescente. Sí, estoy al final de mi adolescencia, pero fue una gran parte de mi vida. ¿Cuánto cambias ahora entre los 19 y los 24 años? Eso es enorme. Tanto desarrollo ocurre en ese momento, y todo pasó en la televisión para que todos lo vieran. No estábamos de gira aquí. No estábamos de gira, haciendo house shows. Todo lo que hicimos fue filmado. Cada programa que hicimos salió en la televisión. No había lugar para el error. Entonces, cualquier error o cualquier cosa que no salió ‘bien’, por ejemplo, estaban en la televisión. Estaba aprendiendo en la televisión. Es una locura.

In the wake of her huge win over Myla Grace, @XiaBrooksideWWE picks up the phone to share her excitement with her father Robbie Brookside. #NXTUK pic.twitter.com/yuxYUHLNlr

— NXT UK (@NXTUK) January 6, 2022