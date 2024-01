WWE RAW 15 de enero 2024 | Resultados en vivo | Seth Rollins vs. Jinder Mahal 7. Campeonato Mundial de Peso Completo WWE: Seth Rollins vs. Jinder Mahal

Con Indus Sher a su lado, Jinder Mahal afrontó este combate muy confiado, aunque el campeón no tuvo inconvenientes en hacerle frente y empezó dominando afuera del ring; sin embargo, Priest apareció y le cambió la cara a Seth. Tras el comercial, Mahal estaba ya en control, aunque Rollins también contraatacaba y ambos se enfrascaron en un intercambio en el ring, hasta que el campeon volvió a tomar un nuevo ímpetu, a pesar de la presencia intimidante de Veer y Sanga. Seth revirtió un intento de Suplex de su rival y lo convirtió en un Falcon Arrow, pero no pudo liquidarlo a pesar de un Pedigree que aplicó con bastante dificultad. Dado que Seth vio que Veer interrumpió el conteo, lo atacó antes de fallar una plancha. Priest estaba muy atento a la situación, hasta que fue encarado por Drew McIntyre y ambos se fueron a los golpes. Mahal quiso aprovechar la situación, pero solo logró una cuenta de dos, aunque requirió de más distracción de Veer y Sanga y un golpe con el maletín de Money in the Bank para que Mahal se pusiera cerca de la victoria tras el Khallas. Mahal intentó su remate por segunda vez, pero falló.