WWE RAW 8 DE ENERO 2024 .— El pasado 11 de diciembre, Cody Rhodes pudo vencer a Shinsuke Nakamura, pero la victoria fue por la vía de la descalificación. Una revancha era cosa de tiempo, y finalmente ambos están listos para volver a cruzar sus caminos. ¿Podrá Nakamura terminar —a su manera—la historia de Cody Rhodes para iniciar así la suya propia? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Moda Center, en Portland, Oregón.

El 18 de diciembre, Katana Chance y Kayden Carter se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas WWE tras derrotar a Chelsea Green y Piper Niven. Se han celebrado cuatro revanchas en eventos no televisados, incluyendo el del Madison Square Garden, y este lunes veremos una más. ¿Podrán Green y Niven recuperar las coronas?

The Awesome Truth, el equipo formado por The Miz y R-Truth se ha reunido. La semana pasada derrotaron a Dominik Mysterio y JD McDonagh, dejando claro que quieren ir por el título de parejas que portan los otros miembros de The Judgment Day. Sin embargo, DIY también buscan el oro.

Es por ello que R-Truth propuso al Gerente General de Raw, Adam Pearce, que Tommaso Ciampa enfrente a Finn Bálor. Si logra ganar Ciampa, él y Johnny Gargano obtendrán una oportunidad por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE.

En una lucha anunciada el sábado pasado, a través de X, por Adam Pearce, Kofi Kingston se medirá con Ludwig Kaiser.

Además, CM Punk, quien se prepara para el Royal Rumble, estará presente.

WWE Raw 8 de enero 2023

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro