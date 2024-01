La duda de Lex Luger con Cody Rhodes y The Rock

Cody Rhodes y The Rock, dos estrellas, tan distintas, pero tan grandes, para enfrentar a Roman Reigns. Lex Luger analiza con quién debe ir WWE en un reciente episodio de Lex Expressed señalando que la empresa debe convertir a «The American Nightmare» en su cara pero no tiene claro si deben hacer de menos a «The Great One».

► Cody Rhodes y The Rock

«Cody, creo que merece completamente tener otra oportunidad. Quizás sea parcial, pero amo a Cody. Realmente me encanta su trabajo. Admiro todo acerca de él. Creo que sería un grandioso campeón ‘babyface’ que podría llevarlos durante muchos años. Sin embargo, con TKO ahora involucrado en el proceso de toma de decisiones, ¿puedes rechazar a The Rock?

«Creo que Cody debería ser el elegido. Personalmente, es mi preferencia. Creo que [Cody Rhodes vs. Roman Reigns en WWE WrestleMania 40] sería un enfrentamiento asombroso, una revancha. Si The Rock dice que quiere venir a WrestleMania y luchar contra Roman, casi como una empresa, siendo una superestrella global, no solo en la lucha libre, sino también una estrella global de la cultura pop cinematográfica. Así que no puedo imaginar que las personas a cargo digan, ‘Bueno, gracias, pero no gracias, Rock’. Creo que realmente dependerá en gran medida de lo que decida The Rock«.

«Dependiendo de lo que quiera hacer, si quiere hacerlo y volver al ring porque ya no es un jovencito, ¿verdad? Tiene más de 50 años. No tiene que luchar más si no quiere. Ponerse en forma, arriesgarse a una lesión y hacer una lucha de principio a fin cuando no lo ha hecho en mucho tiempo, es algo importante para alguien como él. Sé que le gusta que todo esté impecable. Querrá estar en excelente forma. Entonces, si él quiere hacerlo, no puedo ver que le digan que no. La decisión está en sus manos«.